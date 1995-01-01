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    Иван Игнатьев: «Посвящаю голы Сибири, которая задыхается от лесных пожаров»

    Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев после победы над «Сочи» (3:0) опубликовал пост в инстаграме. Россиянин, оформивший в этой встрече дубль, привлек внимание к лесным пожарам в Сибири.

    «Хочется поздравить всех болельщиков «Краснодара» с победой. Свои голы я посвящаю родной Сибири, которая в прямом смысле задыхается от лесных пожаров.

    Созваниваюсь с семьей и с друзьями из Ачинска и Красноярска – смог не спадает, дышать нечем. Прошу всех, кто может повлиять на ситуацию, решить вопрос», – сообщил Игнатьев.

    • В Сибири горит около 948,4 тысяч гектаров леса. Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы.
    • Власти решили бороться с огнем только в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры.

    Источник: Инстаграм Ивана Игнатьева

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +43

      cadinow 5 минут назад

      По сообщениям друзей там катастрофа. Правильно поднял проблему, о которой не говорят на федеральных каналах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -224

      DonBaton 39 минут назад

      *****,******,в Сибири сразу пожаров стало меньше и люди стали дышать лучше. Просто божественный идиот

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +661

      AHTUNGBOL > DonBaton 25 минут назад

      Ну зачем грубить, привлекает внимание к проблеме как может, что в этом плохого..???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2137

      Рубинище > DonBaton 21 минуту назад

      Хоть кто-то про пожары говорит.

      2
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