Иван Игнатьев: «Посвящаю голы Сибири, которая задыхается от лесных пожаров»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев после победы над «Сочи» (3:0) опубликовал пост в инстаграме. Россиянин, оформивший в этой встрече дубль, привлек внимание к лесным пожарам в Сибири.

«Хочется поздравить всех болельщиков «Краснодара» с победой. Свои голы я посвящаю родной Сибири, которая в прямом смысле задыхается от лесных пожаров.

Созваниваюсь с семьей и с друзьями из Ачинска и Красноярска – смог не спадает, дышать нечем. Прошу всех, кто может повлиять на ситуацию, решить вопрос», – сообщил Игнатьев.