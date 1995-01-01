Иван Игнатьев: «Посвящаю голы Сибири, которая задыхается от лесных пожаров»

По сообщениям друзей там катастрофа. Правильно поднял проблему, о которой не говорят на федеральных каналах.
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев после победы над «Сочи» (3:0) опубликовал пост в инстаграме. Россиянин, оформивший в этой встрече дубль, привлек внимание к лесным пожарам в Сибири.
«Хочется поздравить всех болельщиков «Краснодара» с победой. Свои голы я посвящаю родной Сибири, которая в прямом смысле задыхается от лесных пожаров.
Созваниваюсь с семьей и с друзьями из Ачинска и Красноярска – смог не спадает, дышать нечем. Прошу всех, кто может повлиять на ситуацию, решить вопрос», – сообщил Игнатьев.
- В Сибири горит около 948,4 тысяч гектаров леса. Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы.
- Власти решили бороться с огнем только в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры.