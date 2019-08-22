Зе Луиш встретил игроков «Спартака» в Португалии

Форвард «Порту» Зе Луиш, ранее выступавший за «Спартак», встретил футболистов московской команды в португальской гостинице.

«Вчера нашу команду ждал приятный сюрприз. Когда красно-белые вернулись из Браги в Порту с предматчевой тренировки, в гостинице их встретил Зе Луиш!» – сообщил твиттер клуба.

Ранее Роман Зобнин заявил, что все в команде соскучились по Зе Луишу и хотели бы увидеться с ним в Порту.

Зе Луиш выступал в «Спартаке» с 2015 года. В составе москвичей африканец становился чемпионом России.

В четверг «Спартак» проведет первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов против «Браги». Начало встречи – в 21:45 мск.