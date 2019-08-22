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    Зе Луиш встретил игроков «Спартака» в Португалии

    Форвард «Порту» Зе Луиш, ранее выступавший за «Спартак», встретил футболистов московской команды в португальской гостинице.

    «Вчера нашу команду ждал приятный сюрприз. Когда красно-белые вернулись из Браги в Порту с предматчевой тренировки, в гостинице их встретил Зе Луиш!» – сообщил твиттер клуба.

    Ранее Роман Зобнин заявил, что все в команде соскучились по Зе Луишу и хотели бы увидеться с ним в Порту.

    • Зе Луиш выступал в «Спартаке» с 2015 года. В составе москвичей африканец становился чемпионом России.
    • В четверг «Спартак» проведет первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов против «Браги». Начало встречи – в 21:45 мск.

    Источник: твиттер «Спартака»

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    22.08.2019 14:57
    Комментарии11
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      Рейтинг: +17066

      VVM1964 13 часов назад

      Возвращайся !!! )

      0
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      Рейтинг: +3638

      SPACE TRUCKIN 22 августа, 22:34

      приятно,что не забывает...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +73411

      zigbert 22 августа, 20:55

      Не забывает Спартак.

      1
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      Рейтинг: +503

      Пастырь 22 августа, 20:43

      Приятные моменты встречи. Всегда будем помнит Зе как классного нападающего.

      3
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      Рейтинг: +268

      Иван Петров 1986 22 августа, 19:28

      Привет Зе ! ! !

      1
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      Рейтинг: +5786

      piligrim1986 22 августа, 18:54

      хорош зе)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      ussr064 22 августа, 16:26

      Позитивный человек,смотреш на него и настроение поднимается,,,,А как бы интересно было бы его посмотреть вместе с Шюррле,Тилем и Бакаевым,,,

      8
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    • ...
      Рейтинг: +11717

      slavutiq70 22 августа, 16:18

      Зе как тебя не хватает,,,,,Ну удачи в Порту!!!ты этого достоин,,,,

      13
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      Рейтинг: +976

      Борат 22 августа, 15:22

      было б норм порту и спартак в одной группе!
      но это фантастика...
      брага не пустит)))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1216

      upiter622 > Борат 22 августа, 16:07

      Хто такой брага!!?Пустит,да еще как!!!

      4
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      Рейтинг: +976

      Борат > upiter622 22 августа, 19:40

      Брага это более солидный клуб чем тун)

      -1
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