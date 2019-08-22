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    Витсель: «Я хотел перейти в «Ювентус», прошел медосмотр в Турине. Но «Зенит» сказал мне возвращаться»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель рассказал о переговорах с «Реалом», «Ювентусом» и другими топ-клубами.

    «Я мог перейти в «Реал», когда его тренировал Жозе Моуринью. Но тогда клуб подписал Луку Модрича, поэтому переезд в Мадрид не имел для меня смысла. Незадолго до окончания того трансферного окна со мной связался «Зенит». Я провел хорошие переговоры с представителями клуба и, наконец, согласился. Я открытый человек и не боялся ехать в Россию.

    Когда мой контракт с «Зенитом» истекал, я хотел перейти в «Ювентус» (август 2016 года – прим. «Бомбардира»). Я уже прошел медосмотр в Турине, и мне оставалось лишь подписать контракт. Я весь день ждал в офисе, но «Зенит» сказал мне возвращаться. Оглядываясь назад, могу сказать, что это был нужный поворот судьбы. Может быть, это было неподходящее время для перехода.

    Летом 2018 года ко мне обратился Микаэль Цорк (спортивный директор «Боруссии» – прим. «Бомбардира»), затем мне позвонил Люсьен Фавр. У меня также были другие предложения. Была возможность перейти в «ПСЖ» или «МЮ», но я не хотел ждать. И я чувствовал, что был первым выбором для «Боруссии». Важно чувствовать себя хорошо при переходе в новый клуб.

    Поэтому после переговоров с Цорком, Фавром и Хансом-Йоахимом Ватцке я решил присоединиться к дортмундцам. «Боруссия» – топ-клуб, и я на самом деле хотел перейти в европейскую топ-команду. Возможно, это был мой последний шанс в 29 лет. Я принял правильное решение», – сказал Витсель.

    • Витсель выступал за «Зенит» с сентября 2012-го по конец 2016 года, он выиграл с командой РПЛ, Кубок России и дважды Суперкубок России.

    Источник: Goal

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    22.08.2019 14:45
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2667

      paracetamol 22 августа, 17:51

      Акселю привет и наилучшие пожелания. Честный человек, никогда на поле не сачковал.

      3
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      Рейтинг: +1482

      Vladarg 22 августа, 15:16

      В Боруссии у тебя все тип-топ пока.есть все для того,чтобы,наконец,прервать гегемонию Мюнхена..к чему ворошить прошлое?

      0
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      Рейтинг: +2729

      RotBerg 22 августа, 15:08

      Удачи чемпиону России

      4
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