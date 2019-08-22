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    Руни получил красную карточку в матче МЛС. Арбитр удалил игрока после просмотра видеоповтора

    Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни получил красную карточку в матче МЛС против «Нью-Йорк Рэд Буллз».

    33-летнего англичанина удалили за удар соперника локтем в середине первого тайма.

    Арбитр не сразу принял решение выгнать игрока с поля. Сначала судья прибегнул к помощи системы VAR.

    • Для Руни это второе удаление в текущем сезоне МЛС.
    • В январе форвард перейдет в «Дерби Каунти», где станет играющим тренером.

    Источник: YouTube-канал МЛС

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    22.08.2019 10:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +772

      Benifacto 22 августа, 15:23

      я вот увидел что он сам делает встречное движение на Руни и хочет его блокировать, соответственно получает в говядину,так что удаление зря, макс жёлтую...а то и обоим...

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      Рейтинг: +8002

      Cules2013 22 августа, 14:02

      Ну и зачем это было делать? Ну подтолкнул бы соперника, как все делают в штрафной при подаче, а он его с локтя в челюсть, и не сказать, что случайно. Может этот игрок его чем-то выбесил? Тогда понятно.

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      Рейтинг: +188

      Deniskl 22 августа, 11:44

      Судя по повторам "Золотые Руни" нанесли удар намеренно! Бойцовский ударчик!

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