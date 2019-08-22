Руни получил красную карточку в матче МЛС. Арбитр удалил игрока после просмотра видеоповтора

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни получил красную карточку в матче МЛС против «Нью-Йорк Рэд Буллз».

33-летнего англичанина удалили за удар соперника локтем в середине первого тайма.

Арбитр не сразу принял решение выгнать игрока с поля. Сначала судья прибегнул к помощи системы VAR.