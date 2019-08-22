Руни получил красную карточку в матче МЛС. Арбитр удалил игрока после просмотра видеоповтора

я вот увидел что он сам делает встречное движение на Руни и хочет его блокировать, соответственно получает в говядину,так что удаление зря, макс жёлтую...а то и обоим...
Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни получил красную карточку в матче МЛС против «Нью-Йорк Рэд Буллз».
33-летнего англичанина удалили за удар соперника локтем в середине первого тайма.
Арбитр не сразу принял решение выгнать игрока с поля. Сначала судья прибегнул к помощи системы VAR.
- Для Руни это второе удаление в текущем сезоне МЛС.
- В январе форвард перейдет в «Дерби Каунти», где станет играющим тренером.