Быстров: «Краснодар» пытался играть во что-то, наверное, в футбол»

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров подвел итоги первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между южанами и «Олимпиакосом».

«Карета превратилась в тыкву и никуда не поехала. Те игроки, которые вышли в основном составе, тот же Намли вместо Сулейманова, не оправдали тренерских надежд. Тренеры ошиблись с выбором. Игра не пошла по сценарию «Краснодара». «Олимпиакос» ничего не выдумывал, греки играли в свою игру. А «Краснодар» пытался играть во что-то, наверное, в футбол», – сказал Быстров.

«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» со счетом 0:4.

Ответный матч состоится 27 августа в России.

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