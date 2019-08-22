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    Быстров: «Краснодар» пытался играть во что-то, наверное, в футбол»

    Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров подвел итоги первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между южанами и «Олимпиакосом».

    «Карета превратилась в тыкву и никуда не поехала. Те игроки, которые вышли в основном составе, тот же Намли вместо Сулейманова, не оправдали тренерских надежд. Тренеры ошиблись с выбором. Игра не пошла по сценарию «Краснодара». «Олимпиакос» ничего не выдумывал, греки играли в свою игру. А «Краснодар» пытался играть во что-то, наверное, в футбол», – сказал Быстров.

    • «Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» со счетом 0:4.
    • Ответный матч состоится 27 августа в России.

    «Краснодар» брал Берга под Лигу чемпионов. Задумка провалилась (хотя разгром не из-за него)

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.08.2019 08:59
    Комментарии10
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      Рейтинг: +294

      dmzeus 22 августа, 12:40

      Тренерское поражение ИМХО. Нужно было играть на результат. Пропускали глупые контратаки. На хрена вперед пошли под конец матча непонятно. Ну проиграли бы 1:0 и нормально. Дома были бы шансы, а теперь хрен..

      1
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      Рейтинг: +976

      Борат 22 августа, 10:38

      подскажите, куда делся саня бубнов?
      давно не читал его экспертных мнений...
      надеюсь он в поряде

      1
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      Рейтинг: +499

      Серёга Краснодарский > Борат 22 августа, 10:44

      он на спортбоксе

      1
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      Рейтинг: +907

      Argon 22 августа, 10:24

      Быстров - эксперт))). Помним его на скамейке.

      1
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      Рейтинг: +119

      Николай71 > Argon 22 августа, 13:49

      Быстров прав, надо было вместо намли и Берга выпустить Шапи и Ивана. И результат матча был бы другой: 2-1, 3-2 или 4-2 даже. Но шансы были бы, а сейчас почти нулевой.

      0
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      Рейтинг: -538

      DonBaton 22 августа, 09:53

      Забыл сказать,чтот греки вообще не прягались,чтобы насовать полную жопу мячей ущербным

      -2
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      Рейтинг: +4545

      Агасфер 22 августа, 09:34

      Так и выглядело.

      1
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      Рейтинг: +886

      Genz 22 августа, 09:32

      Мусаев во вред результату вы ставил на первый тайм не тот состав

      1
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      Рейтинг: +3230

      Добрый Бобер 22 августа, 09:30

      Приемник Бубнова.

      1
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      Рейтинг: +632

      GSmall 22 августа, 09:01

      При всём уважении к Краснодару,шансов на проход нет .Это всётаки не Динамо Минск)

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