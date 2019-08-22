Быстров: «Краснодар» пытался играть во что-то, наверное, в футбол»

Тренерское поражение ИМХО. Нужно было играть на результат. Пропускали глупые контратаки. На хрена вперед пошли под конец матча непонятно. Ну проиграли бы 1:0 и нормально. Дома были бы шансы, а теперь хрен..
Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров подвел итоги первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между южанами и «Олимпиакосом».
«Карета превратилась в тыкву и никуда не поехала. Те игроки, которые вышли в основном составе, тот же Намли вместо Сулейманова, не оправдали тренерских надежд. Тренеры ошиблись с выбором. Игра не пошла по сценарию «Краснодара». «Олимпиакос» ничего не выдумывал, греки играли в свою игру. А «Краснодар» пытался играть во что-то, наверное, в футбол», – сказал Быстров.
- «Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» со счетом 0:4.
- Ответный матч состоится 27 августа в России.
«Краснодар» брал Берга под Лигу чемпионов. Задумка провалилась (хотя разгром не из-за него)