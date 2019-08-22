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    Кононов: «Брага» – сильный соперник, но команда хорошо готова»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против «Браги».

    «Нас ждет очень серьезная и важная игра с сильным соперником, опытным еврокубковым бойцом. Это одна из лучших команд Португалии. У нас было на день меньше на восстановление. Но команда хорошо готова, я считаю», – сказал Кононов.

    • Матч «Брага» – «Спартак» состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.
    • Ответная встреча пройдет через неделю.
    • Игру в прямом эфире покажет федеральный российский телеканал «Матч ТВ».

    Кононов: «У «Спартака» есть свой стиль, который сейчас выстраивается»

    Источник: «Чемпионат»

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    22.08.2019 08:46
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +976

      Борат 22 августа, 10:40

      романцева взяли с собой портвешка попить?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5786

      piligrim1986 22 августа, 09:37

      Краснодар тоже так говорил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73411

      zigbert 22 августа, 09:35

      Поверим на слово.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3071

      momwig_ 22 августа, 09:31

      Он специально не уточнил, какая команда?..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9337

      vladimir-7 22 августа, 09:27

      Каждому игроку спартака по стакану браги.

      1
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      Рейтинг: +2729

      RotBerg 22 августа, 09:20

      Олега верим!

      2
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