Кононов: «Брага» – сильный соперник, но команда хорошо готова»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против «Браги».

«Нас ждет очень серьезная и важная игра с сильным соперником, опытным еврокубковым бойцом. Это одна из лучших команд Португалии. У нас было на день меньше на восстановление. Но команда хорошо готова, я считаю», – сказал Кононов.

Матч «Брага» – «Спартак» состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

Ответная встреча пройдет через неделю.

Игру в прямом эфире покажет федеральный российский телеканал «Матч ТВ».

Кононов: «У «Спартака» есть свой стиль, который сейчас выстраивается»