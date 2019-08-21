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    Кононов: «У «Спартака» есть свой стиль, который сейчас выстраивается»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал пресс-конференцию перед первым матчем четвертого раунда квалификации Лиги Европы против «Браги». Специалист назвал проблему москвичей.

    – В Лиге Европы вы, в отличие от дерби, пока не можете использовать Джордана Ларссона и Гуса Тиля. Это проблема?

    – Вовсе нет. У «Спартака» сейчас только одна проблема. Некоторые игроки пришли совсем недавно, и процесс их адаптации продолжается.

    – Против ЦСКА вы сыграли от обороны. А как будет против «Браги»?

    – Конечно, на выезде в еврокубках основная задача – не пропустить. Любой тренер вам так скажет. Но об атаке «Спартак» не собирается забивать. У нас есть свой стиль, который сейчас выстраивается.

    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
    • Ближайший соперник москвичей по РПЛ – «Крылья Советов».
    • Кононов работает в «Спартаке» с осени.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.08.2019 22:09
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5873

      maygli 22 августа 2019, 17:13

      Скоро год будет, а стиль только сейчас выстраивается?

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 августа 2019, 09:39

      После поражения Краснодара этот матч вызывает беспокойство. Но все же удачи Спартаку!

      1
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      Рейтинг: +238

      za logiku 22 августа 2019, 02:14

      ...об атаке не собирается забИвать)))

      0
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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 22 августа 2019, 01:14

      Твой стиль приведёт в утиль. Всего одну игру выиграл, по-хорошему, и сразу в небо рвёшься. Ты построй его сначала, чтобы мы видели его, этот стиль. Пока что даже в бинокль ничего не видно ни хера, стилист...

      2
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      Рейтинг: +7878

      Томик 22 августа 2019, 00:37

      Лучший стиль - на зубах завтра отыграть без откровенных провалов.

      1
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 21 августа 2019, 23:50

      В четверг посмотрим! Удачи!!!

      1
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 21 августа 2019, 23:39

      Очень крутой стиль был в первом тайме, далеко пойдут ...

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 августа 2019, 23:37

      Стиль называется, Немец тащит? Или Кавказский капут? )))

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 21 августа 2019, 22:56

      Да достал ты про "стиль выстраивается". Не пришли бы пара классных игроков, выстраивался бы ты сейчас - в очередь за пособием.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > momwig_ 21 августа 2019, 22:58

      Не согласен-Спартак сейчас строиться.И дай Бог мы увидим команду победителей.

      2
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      Рейтинг: +3493

      serhio80 > momwig_ 21 августа 2019, 23:34

      Одно вытекает из другого. Без классных игроков, делающих результат, игру построить практически невозможно

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > serhio80 22 августа 2019, 08:50

      Ах, ну да, как же я забыл, у Кононова до этого полгода игроки просто днищенские были, что с ними построишь. Оно правда и сейчас ничего не строит, его лучшая стратегия может быть - не мешать.

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      Рейтинг: +10452

      ivany4 21 августа 2019, 22:24

      Судя по тому, что Федун раскрыл все тайны, у нас стиль один - если измотаем соперника, то выиграем. Сложная игра бей-беги не для нас.))

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