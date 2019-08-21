Кононов: «У «Спартака» есть свой стиль, который сейчас выстраивается»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал пресс-конференцию перед первым матчем четвертого раунда квалификации Лиги Европы против «Браги». Специалист назвал проблему москвичей.

– В Лиге Европы вы, в отличие от дерби, пока не можете использовать Джордана Ларссона и Гуса Тиля. Это проблема?

– Вовсе нет. У «Спартака» сейчас только одна проблема. Некоторые игроки пришли совсем недавно, и процесс их адаптации продолжается.

– Против ЦСКА вы сыграли от обороны. А как будет против «Браги»?

– Конечно, на выезде в еврокубках основная задача – не пропустить. Любой тренер вам так скажет. Но об атаке «Спартак» не собирается забивать. У нас есть свой стиль, который сейчас выстраивается.