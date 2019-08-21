«Матч ТВ» покажет матч «Брага» – «Спартак»

Прямая трансляция матча четвертого раунда квалификации Лиги Европы между «Брагой» и «Спартаком» появилась в программе федерального канала «Матч ТВ». Игра состоится завтра, 22 августа, и начнется в 21:45 по Москве.

Также будет показана по «Матч ТВ» и ответная встреча на следующей неделе. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап.