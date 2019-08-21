«Матч ТВ» покажет матч «Брага» – «Спартак»

Конечно Спартак это не Краснодар,обосрались не показывать дрищи
Прямая трансляция матча четвертого раунда квалификации Лиги Европы между «Брагой» и «Спартаком» появилась в программе федерального канала «Матч ТВ». Игра состоится завтра, 22 августа, и начнется в 21:45 по Москве.
Также будет показана по «Матч ТВ» и ответная встреча на следующей неделе. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап.
- На прошлой неделе «Матч ТВ» не показал анонсированную трансляцию матча «Порту» – «Краснодар».
- «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
- «Брага» в чемпионате Португалии занимает шестое место.