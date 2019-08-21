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    «Матч ТВ» покажет матч «Брага» – «Спартак»

    Прямая трансляция матча четвертого раунда квалификации Лиги Европы между «Брагой» и «Спартаком» появилась в программе федерального канала «Матч ТВ». Игра состоится завтра, 22 августа, и начнется в 21:45 по Москве.

    Также будет показана по «Матч ТВ» и ответная встреча на следующей неделе. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап.

    • На прошлой неделе «Матч ТВ» не показал анонсированную трансляцию матча «Порту»«Краснодар».
    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
    • «Брага» в чемпионате Португалии занимает шестое место.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.08.2019 19:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +87

      Karel1977 21 августа 2019, 22:27

      Конечно Спартак это не Краснодар,обосрались не показывать дрищи

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2784

      seth343 21 августа 2019, 20:12

      ОТЛ надо брать пузырь

      0
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      Рейтинг: +193

      Борис23 21 августа 2019, 20:10

      Порту-Краснодар тоже должны были показать. Как бы португальцы опять не завыпендривались.

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