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    Тренер «Краснодара» Матвеев: «Против «Олимпиакоса» мы сыграли авантюрно. Нужно быть вместе, чтобы все исправить»

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итог первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (0:4). Три гола россияне пропустили после перерыва.

    — Результат, конечно, не очень комфортный. Это преимущество, наверное, будет сложно отыграть. Если об игре, то первый тайм был равным, хотя «Олимпиакос» реализовал свой момент. Наверное, на ход игры повлияла травма Реми Кабелья, наша структура нарушилась. Нам стало сложнее выстраивать игру, переходить к атакующим действиям во втором тайме.

    После счета 2:0 можно было остановиться и перейти к более оборонительным действиям, так как противостояние состоит из двух матчей, но мы сыграли авантюрно, постарались забить и пропустили две контратаки. «Олимпиакос» использовал свои сильные стороны, хорошая игра, поздравляю их.

    — Возможно, вы недооценили «Олимпиакос»?

    — Совсем нет, мы понимали, что это нас ждет сложная игра. Просто футбол такая игра, что автор первого гола имеет преимущество в тактике. «Олимпиакос» использовал эту тактику. После двух пропущенных нам нужно было перестроится и сыграть более закрыто, но мы не сделали этого.

    Сейчас нам нужно сменить фокус на чемпионат, переложить все на игру с «Локомотивом». Понятно, что сложно, но нам нужно быть вместе, чтобы все это исправить.

    • Ответный матч состоится 27 августа в Краснодаре.
    • В первом матче третьего квалификационного раунда россияне также проиграли (соперник – «Порту»).
    • В субботу, 24 августа, «Краснодар» сыграет в РПЛ с «Локомотивом».

    «Краснодар» брал Берга под Лигу чемпионов. Задумка провалилась (хотя разгром не из-за него)

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.08.2019 00:48
    Комментарии17
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      Рейтинг: +2805

      САДЫЧОК 22 августа, 21:44

      Нужно было второго вратаря ставить ! Сафонов дрогнул !не готов парень к таким играм !

      0
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      Рейтинг: +7393

      Serjoga 22 августа, 19:19

      Это называется не АВАНТЮРНО! Это называется "забили на все" и били на отбой! Никакой смысловой игры! Еще раз повторю, что Краснодар, как и Ростов команды одного состава!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Один-два игрока не вышли в стартовом составе и.......команда превратилась в "ничто"! Либо нет полноценной замены Мартыновичу, либо Мусаев ошибся с составом! Почему не выставить победный состав с Порту? Зачем Скопинцева купили у Ростова? Скамейку "палировать"? Стоцкий, Игнатьев, Шапи чем плохи? Берг-на х.... он нужен?

      0
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      Рейтинг: +5961

      FanatSerj 22 августа, 09:59

      опять какая то невразумительная игра Краснодара как и первая игра с Порту. ХЗ что с командой происходит когда надо на зарубежной арене подойти ответственно к матчу.
      Много брака и ошибок было, что на Краснодар вообще не похоже, но вчера к сожалению это был он.

      2
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      Рейтинг: +1268

      den161 22 августа, 09:37

      не комфортный результат? сложно отыграть? - такие заявления как то попахивают делитантством.... всё, краснодар велкам в ЛЕ. надо трезво оценивать ситуацию, 2-го чуда не будет (хотя так хочется ошибиться)...

      Болел от всей души за краснодар, жаль что не будет ЛЧ в краснодере, жаль!!!!

      2
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      Рейтинг: +7393

      Serjoga > den161 22 августа, 19:21

      Повторюсь: Олимпиакос не Динамо Минск, а Краснодар не Барселона! Так что вот здесь и виден весь авантюризм Матвеева! Но это только его слова, а за все в ответе Мусаев!

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      Рейтинг: +722

      Нас Много 22 августа, 07:27

      Для начала советую Галицкому оштрафовать тренеров и игроков, хотя бы на месячное денежное содержание.

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      Рейтинг: +246

      Muhametshin 22 августа, 06:56

      Что то сулейманов не передаёт большой привет тем болельщикам которые в них не верили.

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      Рейтинг: +7669

      KLIM777 22 августа, 03:02

      вальты тупые играли на длинных передачах, когда надо было уже играть к друг другу, с этого и перехватов у олимпа была уйма, тренера куда млять смотрите.

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      Рейтинг: +7393

      Serjoga > KLIM777 22 августа, 19:24

      А ты видел, что Олимпиакос не давал им играть "в короткий пас"? Зато когда Олимпиакос начинал атаки, то Краснодар ОДАВАЛ им все поле и стоял у своей площадки! Ну не умеет Краснодар "ставить автобус" у своей штрафной! Зачем делать то, что не умеешь? А играть в свой футбол нужно было много бегать, а они СТОЯЛИ! СТОЯЛИИИИИИИИ!

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      Рейтинг: +7669

      KLIM777 > Serjoga 22 августа, 19:59

      Вот именно, не надо изобретать автобус, если нет в команде инженеров. Олимпиакос не давал им да, но надо было попросить.

      У Олимпиакоса было 4 игры в ЛЧ. Неужели они их не смотрели. Неужели нельзя было понять, что свой стиль не прокатит тут. Это вовсе не Порту. Это полностью тренерская ошибка. Игроки старались, но не понимали, что делать. Да и подбор игроков на некоторых позициях ну прям вообще не але.

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      Рейтинг: +7393

      Serjoga > KLIM777 22 августа, 20:23

      Кстати, СВОЙ СТИЛЬ здесь бы прокатил! По крайней мере не было бы 0:4! Да и "просить" особо никто не старался!

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      Рейтинг: +169

      ALEX TARAN 22 августа, 01:26

      Конечно быть в месте...билеты на ответный матч уже все проданы...)))

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      Рейтинг: +3157

      Yev 22 августа, 01:22

      Если сейчас авантюрно и не получилось, то как же в ответном матче? Получается надо играть сверхавантюро. Выпускать одиннадцать нападающих, Берга в ворота и чтоб подключался к атакам?
      Ой ребята, я хоть и оптимист, но ...
      В любом случае, удачи НАШИМ в европе!!!

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      Рейтинг: +169

      ALEX TARAN > Yev 22 августа, 01:28

      Тренер дал понять,что в ответной встречи делать нечего...

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      Рейтинг: +738

      AHTUNGBOL 22 августа, 01:12

      Все это исправить ..., гениально просто...

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