Тренер «Краснодара» Матвеев: «Против «Олимпиакоса» мы сыграли авантюрно. Нужно быть вместе, чтобы все исправить»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итог первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (0:4). Три гола россияне пропустили после перерыва.

— Результат, конечно, не очень комфортный. Это преимущество, наверное, будет сложно отыграть. Если об игре, то первый тайм был равным, хотя «Олимпиакос» реализовал свой момент. Наверное, на ход игры повлияла травма Реми Кабелья, наша структура нарушилась. Нам стало сложнее выстраивать игру, переходить к атакующим действиям во втором тайме.

После счета 2:0 можно было остановиться и перейти к более оборонительным действиям, так как противостояние состоит из двух матчей, но мы сыграли авантюрно, постарались забить и пропустили две контратаки. «Олимпиакос» использовал свои сильные стороны, хорошая игра, поздравляю их.

— Возможно, вы недооценили «Олимпиакос»?

— Совсем нет, мы понимали, что это нас ждет сложная игра. Просто футбол такая игра, что автор первого гола имеет преимущество в тактике. «Олимпиакос» использовал эту тактику. После двух пропущенных нам нужно было перестроится и сыграть более закрыто, но мы не сделали этого.

Сейчас нам нужно сменить фокус на чемпионат, переложить все на игру с «Локомотивом». Понятно, что сложно, но нам нужно быть вместе, чтобы все это исправить.

Ответный матч состоится 27 августа в Краснодаре.

В первом матче третьего квалификационного раунда россияне также проиграли (соперник – «Порту»).

В субботу, 24 августа, «Краснодар» сыграет в РПЛ с «Локомотивом».

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