Журналист Симонов: «Переход в «Зенит» – это решение Кругового, а не «Уфы». Одной ногой игрок был в ЦСКА»

Круговой своего мнения не имеет, да и деньги решили его переход в Зенит.
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов раскрыл нюансы трансфера защитника «Уфы» Данила Кругового в «Зенит». Текущий сезон футболист полностью проведет в Уфе на правах аренды.
«Зенит» – это решение не «Уфы», это решение самого игрока. На прошлой неделе Круговой одной ногой был в ЦСКА, должен был проходить медосмотр в Москве. В последний момент передумал: появились рядом люди, которые порекомендовали «Зенит», – рассказал Симонов.
- Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
- Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
- В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.