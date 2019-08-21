Журналист Симонов: «Переход в «Зенит» – это решение Кругового, а не «Уфы». Одной ногой игрок был в ЦСКА»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов раскрыл нюансы трансфера защитника «Уфы» Данила Кругового в «Зенит». Текущий сезон футболист полностью проведет в Уфе на правах аренды.

«Зенит» – это решение не «Уфы», это решение самого игрока. На прошлой неделе Круговой одной ногой был в ЦСКА, должен был проходить медосмотр в Москве. В последний момент передумал: появились рядом люди, которые порекомендовали «Зенит», – рассказал Симонов.