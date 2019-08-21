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    Журналист Симонов: «Переход в «Зенит» – это решение Кругового, а не «Уфы». Одной ногой игрок был в ЦСКА»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов раскрыл нюансы трансфера защитника «Уфы» Данила Кругового в «Зенит». Текущий сезон футболист полностью проведет в Уфе на правах аренды.

    «Зенит» – это решение не «Уфы», это решение самого игрока. На прошлой неделе Круговой одной ногой был в ЦСКА, должен был проходить медосмотр в Москве. В последний момент передумал: появились рядом люди, которые порекомендовали «Зенит», – рассказал Симонов.

    • Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
    • Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2019 21:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 августа 2019, 09:56

      Круговой своего мнения не имеет, да и деньги решили его переход в Зенит.

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      Рейтинг: +1969

      Niko 22 августа 2019, 07:09

      Вернулся в Зенит 2. Молодец, будет хорошо играть в Сочи перейдёт.

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 22 августа 2019, 00:43

      Пусть кони своих воспитанников пользуют, нечего в Питер лезть!

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 22 августа 2019, 00:37

      "порекомендовали Зенит", он б@#ть воспитанник Зенита, ему рекомендации эти н#%х#&й не нужны, он и так представляет себе что он там увидит. Кто этот бред сочиняет??? И кто этому верит ещё не вдумываясь в смысл?

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