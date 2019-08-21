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    Зобнин: «По-моему, Зе Луиш живет в нашем отеле. Все соскучились, хотели бы увидеться»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что команду в Порту живет в одном отеле с бывшим спартаковцем Зе Луишем. Африканца продали в «Порту» летом.

    «По-моему, он у нас в отеле живет. Говорят, уехал утром на тренировку и не вернулся, ха-ха. Не знаю, может, вечером увидимся. Я соскучился, все соскучились, хотели бы увидеться», – сказал Зобнин.

    • Зе Луиш выступал в «Спартаке» с 2015 года.
    • В составе москвичей африканец становился чемпионом России.
    • Завтра, 22 августа, «Спартак» проведет первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов против «Браги».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2019 20:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 21 августа 2019, 21:49

      Слезу смотрите не пустите.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 21 августа 2019, 21:04

      Водки с клафилином и в мешок,,,проснётся в тарасоке,,,

      4
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      Рейтинг: +976

      Я - легенда 21 августа 2019, 20:57

      Главное, чтобы Зе по ностальгии не улетел обратно в Москву) Хотя это бы и многих обрадовало ))

      3
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 21 августа 2019, 20:37

      Правильно, надо пригласить в гости, напоить и под шумок отвезти обратно в Москву. Его продажа - огромная ошибка.

      6
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