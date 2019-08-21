Зобнин: «По-моему, Зе Луиш живет в нашем отеле. Все соскучились, хотели бы увидеться»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что команду в Порту живет в одном отеле с бывшим спартаковцем Зе Луишем. Африканца продали в «Порту» летом.

«По-моему, он у нас в отеле живет. Говорят, уехал утром на тренировку и не вернулся, ха-ха. Не знаю, может, вечером увидимся. Я соскучился, все соскучились, хотели бы увидеться», – сказал Зобнин.