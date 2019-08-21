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    Анри – о работе в «Монако»: «Мне нужно было время и карт-бланш. Верю, что могу быть успешным тренером»

    Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри объяснил, почему он проработал в клубе несколько месяцев. Специалиста назначили в октябре, а уволили в январе.

    «После работы в «Монако» твердо решил, что хочу работать главным тренером. Некоторые коллеги сказали мне, что теперь я точно тренер, поскольку прошел через первое увольнение – боевое крещение.

    Благодарю «Монако» за этот опыт. Однако нужно было время и карт-бланш, чтобы построить команду. Я верю, что могу быть успешным тренером», – сказал Анри в интервью The Telegraph.

    • Анри, будучи тренером сборной Бельгии, занял третье место на ЧМ-2018.
    • Сейчас специалист без работы.
    • «Монако» в Лиге 1 идет на последнем месте.

    Источник: The Telegraph

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    21.08.2019 19:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +193

      Борис23 21 августа 2019, 20:13

      Ему надо поработать в лиге 2 для начала.

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