Анри – о работе в «Монако»: «Мне нужно было время и карт-бланш. Верю, что могу быть успешным тренером»

Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри объяснил, почему он проработал в клубе несколько месяцев. Специалиста назначили в октябре, а уволили в январе.

«После работы в «Монако» твердо решил, что хочу работать главным тренером. Некоторые коллеги сказали мне, что теперь я точно тренер, поскольку прошел через первое увольнение – боевое крещение.

Благодарю «Монако» за этот опыт. Однако нужно было время и карт-бланш, чтобы построить команду. Я верю, что могу быть успешным тренером», – сказал Анри в интервью The Telegraph.