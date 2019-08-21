Анри – о работе в «Монако»: «Мне нужно было время и карт-бланш. Верю, что могу быть успешным тренером»

Ему надо поработать в лиге 2 для начала.
Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри объяснил, почему он проработал в клубе несколько месяцев. Специалиста назначили в октябре, а уволили в январе.
«После работы в «Монако» твердо решил, что хочу работать главным тренером. Некоторые коллеги сказали мне, что теперь я точно тренер, поскольку прошел через первое увольнение – боевое крещение.
Благодарю «Монако» за этот опыт. Однако нужно было время и карт-бланш, чтобы построить команду. Я верю, что могу быть успешным тренером», – сказал Анри в интервью The Telegraph.
- Анри, будучи тренером сборной Бельгии, занял третье место на ЧМ-2018.
- Сейчас специалист без работы.
- «Монако» в Лиге 1 идет на последнем месте.