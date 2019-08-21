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    Круговой – о переходе в «Зенит»: «Финансовый фактор никак не повлиял на мое решение»

    Защитник «Уфы» Данил Круговой прокомментировал трансфер в «Зенит». При этом текущий сезон футболист полностью проведет в Уфе на правах аренды.

    «В СМИ за последнее время было очень много фейковых новостей, я не хотел и не хочу никак реагировать на них, но поясню одно обстоятельство — официальное предложение «Зенита» и другого клуба, который претендовал на меня, были сопоставимы, и финансовый фактор никак не повлиял на мое решение», – написал игрок.

    • Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
    • Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Инстаграм Данила Кругового

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    21.08.2019 17:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 21 августа 2019, 20:57

      Рассказы бывалого балабола.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 21 августа 2019, 20:37

      Только он и повлиял.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      Борис23 21 августа 2019, 20:15

      Какой смысл переходить в Зенит, а играть опять в Уфе?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +562

      Elisey13 21 августа 2019, 18:40

      Спиди гонщик, вот теперь развивай свою карьеру в Уфе! Посмотрим где ты будешь через два года и в какой команде.

      0
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      Рейтинг: -280

      Волька 21 августа 2019, 18:10

      Молодец!Бомжи играют бесплатно,но за два рубля

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -280

      Волька 21 августа 2019, 18:08

      Рубль заплатили пошел бы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 21 августа 2019, 17:36

      Правильно, сравнивать Уфу и конюшню с Зенитом - все равно что ж.. с пальцем.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > paracetamol 21 августа 2019, 18:54

      Самокритичное сравнение. Ну да, чего сравнивать команды, сиди на лавке и смотри футбол, а говоришь финансы не причем. Болтун!

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