Круговой – о переходе в «Зенит»: «Финансовый фактор никак не повлиял на мое решение»

Рассказы бывалого балабола.
Защитник «Уфы» Данил Круговой прокомментировал трансфер в «Зенит». При этом текущий сезон футболист полностью проведет в Уфе на правах аренды.
«В СМИ за последнее время было очень много фейковых новостей, я не хотел и не хочу никак реагировать на них, но поясню одно обстоятельство — официальное предложение «Зенита» и другого клуба, который претендовал на меня, были сопоставимы, и финансовый фактор никак не повлиял на мое решение», – написал игрок.
- Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
- Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
- В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.