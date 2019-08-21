Круговой – о переходе в «Зенит»: «Финансовый фактор никак не повлиял на мое решение»

Защитник «Уфы» Данил Круговой прокомментировал трансфер в «Зенит». При этом текущий сезон футболист полностью проведет в Уфе на правах аренды.

«В СМИ за последнее время было очень много фейковых новостей, я не хотел и не хочу никак реагировать на них, но поясню одно обстоятельство — официальное предложение «Зенита» и другого клуба, который претендовал на меня, были сопоставимы, и финансовый фактор никак не повлиял на мое решение», – написал игрок.