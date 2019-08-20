Роналду: «Сейчас любой игрок стоит 100 миллионов, даже ничего не показывая. Я с этим не согласен»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о растущих ценах на футболистов.

«В современном футболе трудно делать расчеты. Делается большая ставка на потенциал. Футбольная индустрия стала отличаться от той, что была ранее.

Если не брать во внимание переход Жоау Фелиша, сейчас любой игрок стоит 100 миллионов, даже ничего не показывая. В футболе стало больше денег.

Защитник и вратарь теперь могут стоить по 70-80 миллионов. Я с этим не согласен, но это мир, в котором мы живем. Мы должны уважать его», – сказал 34-летний португалец.