Globo Esporte: «Крузейро» хочет продлить аренду Педро Роши

«Крузейро» заинтересован в продлении аренды нападающего Педро Роши, права на которого принадлежат «Спартаку».
Как сообщает Globo Esporte, клуб уже провел переговоры с агентом футболиста, обсудив с ним возможность продолжения сотрудничества.
Проблемой может стать финансовая сторона сделки, поскольку текущую аренду и часть зарплаты форварда оплатил спонсор. Неизвестно, согласится ли он брать на себя новые траты.
- Бразилец перешел в «Спартак» из «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро.
- За московскую команду Роша провел 19 игр, забил один мяч и сделал две результативные передачи.
- В апреле «Крузейро» арендовал игрока до конца 2019 года за 750 тысяч евро.
- В составе клуба из Белу-Оризонти он сыграл 13 матчей, отличился двумя голами и двумя ассистами.