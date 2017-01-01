Globo Esporte: «Крузейро» хочет продлить аренду Педро Роши

«Крузейро» заинтересован в продлении аренды нападающего Педро Роши, права на которого принадлежат «Спартаку».

Как сообщает Globo Esporte, клуб уже провел переговоры с агентом футболиста, обсудив с ним возможность продолжения сотрудничества.

Проблемой может стать финансовая сторона сделки, поскольку текущую аренду и часть зарплаты форварда оплатил спонсор. Неизвестно, согласится ли он брать на себя новые траты.