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    Globo Esporte: «Крузейро» хочет продлить аренду Педро Роши

    «Крузейро» заинтересован в продлении аренды нападающего Педро Роши, права на которого принадлежат «Спартаку».

    Как сообщает Globo Esporte, клуб уже провел переговоры с агентом футболиста, обсудив с ним возможность продолжения сотрудничества.

    Проблемой может стать финансовая сторона сделки, поскольку текущую аренду и часть зарплаты форварда оплатил спонсор. Неизвестно, согласится ли он брать на себя новые траты.

    • Бразилец перешел в «Спартак» из «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро.
    • За московскую команду Роша провел 19 игр, забил один мяч и сделал две результативные передачи.
    • В апреле «Крузейро» арендовал игрока до конца 2019 года за 750 тысяч евро.
    • В составе клуба из Белу-Оризонти он сыграл 13 матчей, отличился двумя голами и двумя ассистами.

    Источник: Globo Esporte

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