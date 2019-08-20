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    Геркус: «50 тысяч за Сутормина? Выглядит как уклонение от чего-то»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что за переход полузащитника Алексея Сутормина «Рубин» и «Зенит» заплатили по 50 тысяч рублей.

    «По истории с Суторминым тяжело давать какую-то оценку, но я допускаю, что бывают какие-то заниженные отпускные за футболиста. Бывает так, что подобный транш не имеет связи с сумой трансфера, школа от этого не пострадает. Мне кажется, школа защищена, там есть фиксированная сумма, она в любом случае получит сумму в зависимости сколько лет он там провел в воспитании и куда он перейдет.

    Что касается самого клуба, в котором он провел какое-то время и на какой-то уровень вышел, то клуб пошел осознанно на такую заниженную сумму с согласия двух сторон. Зачем они так сделали и какая мотивация? Ну, здесь только можно догадываться и строить предположения.

    Мне не очень понятна эта история, клуб должен быть заинтересован, чтобы сумма была приближена к рыночной изначально. Иначе выглядит это, как уклонение от чего-то», — сказал Геркус.

    Ранее стало известно, что Сутормин перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей. Журналист Василий Уткин заявил, что академия «Строгино» получила за подготовку игрока «примерно полведра мороженого».

    • Казанский клуб объявил о трансфере Сутормина из «Оренбурга» 1 июля 2019 года. 8 июля футболист перешел из «Рубина» в «Зенит».
    • Transfermarkt оценивает Сутормина в 3,5 миллионов евро.

    Источник: Sport24

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