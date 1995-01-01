«Чемпионат»: Круговой подписал контракт с «Зенитом»

д*бил.
сочи через год тебя будет ждать!
По информации «Чемпионата», защитник «Уфы» Данил Круговой стал игроком «Зенита».
Ранее «Бизнес Online» сообщал, что «Зенит» приобрел Кругового за 2+0,5 миллионов евро.
На 21-летнего россиянина также претендовал ЦСКА.
- Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
- Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
- В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость Кругового в 400 тысяч евро.