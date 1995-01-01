Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    «Чемпионат»: Круговой подписал контракт с «Зенитом»

    По информации «Чемпионата», защитник «Уфы» Данил Круговой стал игроком «Зенита».

    Ранее «Бизнес Online» сообщал, что «Зенит» приобрел Кругового за 2+0,5 миллионов евро.

    На 21-летнего россиянина также претендовал ЦСКА.

    • Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
    • Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Кругового в 400 тысяч евро.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:38
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1319

      Фанат Рубина 7 минут назад

      д*бил.
      сочи через год тебя будет ждать!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1319

      Фанат Рубина > Фанат Рубина 6 минут назад

      в цска бы ты основным был сразу же, и гончаренко бы тебя развил до уровня европейского как головина, чалова, бекао, облякова, ахметова-иуду эту,..
      но нет лучше лавка и млн в кармане

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79313
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73334
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru