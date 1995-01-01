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    «Бизнес Online»: «Зенит» приобрел Кругового за 2+0,5 миллионов

    Защитник «Уфы» Данил Круговой перешел в «Зенит», пишет «Бизнес Online».

    Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. Еще 500 тысяч евро «Уфа» получит, если Круговой проведет определенное количество матчей за «Зенит». Также «Уфа» может получить 15% от последующей перепродажи игрока.

    По условиям соглашения, «Уфа» арендует Кругового до зимы.

    Ранее стало известно, что Круговой проходит медобследование для «Зенита».

    • Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
    • Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Кругового в 400 тысяч евро.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +556

      Untitled-1 5 минут назад

      Теперь в игре Краснодара и Уфы Петров может обогнать Кругового и добавить этим немного Формулы1

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1207

      Derzkiy1 7 минут назад

      Загубил парень карьеру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +819

      ZENIT-59 32 минуты назад

      Это подготовка к сезону 20-21.Совершенно правильное решение по возвращению своих воспитанников.К сожалению, в прошлом году у руля команды было другое руководство.Итальянец русских не хотел.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +448

      dimmmka 45 минут назад

      Стоимость 400, купили за 2млн. Ушел из зенита бесплатно, вернулся за бабло.

      2
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      ...
      Рейтинг: +8009

      cska-62 > dimmmka 29 минут назад

      Так у Газпрома деньги народные... Их можно не считать! :-)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +549

      shikari__ 1 час назад

      ну удачи, что сказать еще, теперь посмотрим как он на левом фланге выиграет конкуренцию у Дугласа и Жиркова, либо как его левоногого будут переделывать в правого защитника, но там еще сдавшего Смольникова надо тоже усадить

      0
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      ...
      Рейтинг: +2007

      JTherry > shikari__ 38 минут назад

      По условиям соглашения, «Уфа» арендует Кругового до зимы

      0
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      ...
      Рейтинг: +549

      shikari__ > JTherry 32 минуты назад

      а что изменится после зимы? Жирков может уйти на пенсию и то летом, да и не факт что уйдет

      0
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      Рейтинг: +549

      shikari__ > JTherry 25 минут назад

      Еще 500 тысяч евро «Уфа» получит, если Круговой проведет определенное количество матчей за «Зенит».
      + на вторую половину сезона, выпускать на определенное количество матчей будет не выгодно, зажмут бонус. если это не касается всего срока контракта, что еще плачевнее.

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      Рейтинг: +1309

      Фанат Рубина 1 час назад

      рука лицо!

      1
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      Рейтинг: +4497

      Агасфер 1 час назад

      Ура! Опять Миллер спас ЦСКА от нашествия .

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