«Бизнес Online»: «Зенит» приобрел Кругового за 2+0,5 миллионов

Защитник «Уфы» Данил Круговой перешел в «Зенит», пишет «Бизнес Online».

Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. Еще 500 тысяч евро «Уфа» получит, если Круговой проведет определенное количество матчей за «Зенит». Также «Уфа» может получить 15% от последующей перепродажи игрока.

По условиям соглашения, «Уфа» арендует Кругового до зимы.

Ранее стало известно, что Круговой проходит медобследование для «Зенита».