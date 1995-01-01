«Бизнес Online»: «Зенит» приобрел Кругового за 2+0,5 миллионов

Теперь в игре Краснодара и Уфы Петров может обогнать Кругового и добавить этим немного Формулы1
Защитник «Уфы» Данил Круговой перешел в «Зенит», пишет «Бизнес Online».
Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. Еще 500 тысяч евро «Уфа» получит, если Круговой проведет определенное количество матчей за «Зенит». Также «Уфа» может получить 15% от последующей перепродажи игрока.
По условиям соглашения, «Уфа» арендует Кругового до зимы.
Ранее стало известно, что Круговой проходит медобследование для «Зенита».
- Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
- Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
- В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость Кругового в 400 тысяч евро.