Круговой проходит медобследование для «Зенита»

Защитник «Уфы» Данил Круговой поделился фотографией с медосмотра для «Зенита», сообщает Prosportstory в инстаграме.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что трансфер Кругового в питерский клуб близок к завершению.

«Сегодня к вечеру или завтра все решим», – сказал Газизов, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что 21-летнего игрока хотят приобрести ЦСКА и «Зенит». По информации «Спорт-Экспресса», футболист склоняется к переходу в петербургский клуб.

Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.

Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость Кругового в 400 тысяч евро.