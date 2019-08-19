Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Круговой проходит медобследование для «Зенита»

    Защитник «Уфы» Данил Круговой поделился фотографией с медосмотра для «Зенита», сообщает Prosportstory в инстаграме.

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что трансфер Кругового в питерский клуб близок к завершению.

    «Сегодня к вечеру или завтра все решим», – сказал Газизов, передает «Спорт-Экспресс».

    Ранее сообщалось, что 21-летнего игрока хотят приобрести ЦСКА и «Зенит». По информации «Спорт-Экспресса», футболист склоняется к переходу в петербургский клуб.

    • Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
    • Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Кругового в 400 тысяч евро.

    text

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:27
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +292

      sерж 44 секунды назад

      я вот только не пойму, почему бомбит москва?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +292

      sерж > sерж 19 секунд назад

      хотя пофигу,всегда приятно когда у них горит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1371

      Порванный хрюкан 14 минут назад

      Усиление для Сочи ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -12

      Вальдемар IV 23 минуты назад

      мог стать каким нибудь рамосом а станет новосельцевым или кто он там по позиции

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2019

      Павелий 35 минут назад

      Очередной лавочник-паспортист и очередной откат по хитрой трансферной схеме (свободный агент, выкуп, аренда).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +278

      dmzeus 49 минут назад

      Зря. Лучше б к коням ушел. Там дадут шанс

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +903

      Борат 52 минуты назад

      ништяк! год назад ушёл свободным агентом, а теперь его покупают!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +278

      dmzeus > Борат 50 минут назад

      Круто работает селекционный отдел клуба))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      все_будет_AUDI 56 минут назад

      Загребли в зенит бабосами что б конкурентам не отдать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      x-x-x-x-x 57 минут назад

      участь Новосельцева ожидает его. некоторые люди не учаться на чужих ошибках думая что они не сделают

      7
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79313
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73292
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru