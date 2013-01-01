Sport.es: Перес хочет купить Неймара, чтобы отомстить «Барселоне»

Так покупай )))
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара в летнее трансферное окно.
Перес желает купить бразильца, чтобы отомстить «Барселоне». Неймар в 2013 году был близок к переходу в мадридский клуб, однако в последний момент каталонцы перехватили форварда.
Вместе с тем, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выступил против покупки Неймара, утверждает Sport.es. Специалист хочет видеть в команде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и готов уйти из клуба, если Перес не подпишет его.
- «Барселона» продолжает переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара.
- Капитан «Барселоны» Лионель Месси попытался отговорить бывшего одноклубника от перехода в «Реал».
- Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что сейчас идут переговоры с другим клубом по трансферу бразильца.