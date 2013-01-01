Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    Sport.es: Перес хочет купить Неймара, чтобы отомстить «Барселоне»

    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара в летнее трансферное окно.

    Перес желает купить бразильца, чтобы отомстить «Барселоне». Неймар в 2013 году был близок к переходу в мадридский клуб, однако в последний момент каталонцы перехватили форварда.

    Вместе с тем, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выступил против покупки Неймара, утверждает Sport.es. Специалист хочет видеть в команде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и готов уйти из клуба, если Перес не подпишет его.

    • «Барселона» продолжает переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара.
    • Капитан «Барселоны» Лионель Месси попытался отговорить бывшего одноклубника от перехода в «Реал».
    • Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что сейчас идут переговоры с другим клубом по трансферу бразильца.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:54
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3178

      dinar7777dinar 33 минуты назад

      Так покупай )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8375

      DeStar 36 минут назад

      так себе. Хотя между ими двумя я выберу неймара, толко где он будет играть? он же только слева молжет бегать, а там азар, да, азара можно как ложную девятку юзать, но это не схема зидана. И пересруться чую.. один хочет деревянного дельфина, который и свой левый пеналь забить не может, другой хочет нытика, который только капризничает и не хочет играть. может возьмете Мбаппе? думаю и перес и зидан его хотят)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3178

      dinar7777dinar > DeStar 32 минуты назад

      Да утки все дешевые . Мбаппе след летом сам прибежит в мадрид. Щас будет очередной провал псж в лч и мбаппе задумается.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +441

      ФК_Полоцк > DeStar 12 минут назад

      Естественно это бред. Там Азар на его позиции. Раздувают из мухи слона. В Барсу его отдадут. Как к и с Гризманом трепятся не по делу, журналюги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1929

      Dellleone 47 минут назад

      Сомнительный способ месте. Реал купив этого нытика сам может пострадать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +488

      Санёк 17 53 минуты назад

      Выйдут новые серии,( Реал -Мадрид- Мстители)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +783

      Jhon1989 1 час назад

      Как дети малые себя ведут, отомстить обозвать пнуть.... Только в отличии от детей на кону миллионы стоят! Вот людишки с жиру бесятся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6944

      Skull_Boy 1 час назад

      Смешно на Погба 100 млн нет, а тут Неймар со своими 200 млн за трансфер

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +441

      ФК_Полоцк > Skull_Boy 10 минут назад

      Тоже про это подумал. Но там МЮ не хотел отдавать и задрал ценник до 200 лямов. Да и Неймара вроде как через обмен с доплатой хотят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13866

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Тайны мадридского двора какие-то. Может просто взять и обыграть их 2-3 раза за сезон, такая месть красивее. А Неймар уже сдулся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3037

      momwig_ 1 час назад

      "...Барселоне, которая в 2013 году был близок к переходу в мадридский клуб, однако в последний момент каталонцы перехватили его." - это шедевр. Валерка, ты? )))))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79313
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73334
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru