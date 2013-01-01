Sport.es: Перес хочет купить Неймара, чтобы отомстить «Барселоне»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара в летнее трансферное окно.

Перес желает купить бразильца, чтобы отомстить «Барселоне». Неймар в 2013 году был близок к переходу в мадридский клуб, однако в последний момент каталонцы перехватили форварда.

Вместе с тем, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выступил против покупки Неймара, утверждает Sport.es. Специалист хочет видеть в команде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и готов уйти из клуба, если Перес не подпишет его.