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    Газизов раскрыл подробности перехода Зинченко в «Манчестер Сити»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как осуществлялся трансфер защитника Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

    «Очень хорошо сработал Алан Прудников, один из агентов Зинченко. Они подготовили видео для «Манчестер Сити», Гвардиола посмотрел и сказал: «Окей, мне этот парень нравится, надо наблюдать за этим парнем, работайте». Приезжали, cмотрели наши матчи, честно, сам до конца не верил в происходящее. Все думали, что мы хайпуем.

    Представитель «Манчестер Сити» приехал сюда, мы общались, а документы подписали в Барселоне. «Борнмут» предлагал за него 8 миллионов евро, готовы были даже приехать главный тренер и спортивный директор, но Саня отказался. Держим за него кулаки. Общается со многими игроками, но больше всего с Сергеем Тартышным. Зинченко в качестве болельщика? Посмотрим, хотелось бы, чтобы он приехал сюда с каким-то кубком», – сказал Газизов в передаче Нобеля Арустамяна «Инсайдеры».

    • Зинченко перешел в «Сити» из «Уфы» в 2016 году за 2 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Манчестер Сити» 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.

    Источник: «Матч Премьер»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +279

      dmzeus 8 минут назад

      Непонятно, что при таких разных суммах, клуб продал его именно в Сити :)

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      Рейтинг: +13866

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Как в сказке про Золушку. """"""""""""""""""

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +911

      Tsigan 1 час назад

      Взяли за 2 ляма теперь стоит минимум 35 и какой нибудь образно Ньюкасл или Вест Хэм с радостью выложат данную сумму.

      0
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      Рейтинг: +428

      Randy Ram 1 час назад

      Раз за Зинченко. Политика дело не благодарное

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