Газизов раскрыл подробности перехода Зинченко в «Манчестер Сити»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как осуществлялся трансфер защитника Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

«Очень хорошо сработал Алан Прудников, один из агентов Зинченко. Они подготовили видео для «Манчестер Сити», Гвардиола посмотрел и сказал: «Окей, мне этот парень нравится, надо наблюдать за этим парнем, работайте». Приезжали, cмотрели наши матчи, честно, сам до конца не верил в происходящее. Все думали, что мы хайпуем.

Представитель «Манчестер Сити» приехал сюда, мы общались, а документы подписали в Барселоне. «Борнмут» предлагал за него 8 миллионов евро, готовы были даже приехать главный тренер и спортивный директор, но Саня отказался. Держим за него кулаки. Общается со многими игроками, но больше всего с Сергеем Тартышным. Зинченко в качестве болельщика? Посмотрим, хотелось бы, чтобы он приехал сюда с каким-то кубком», – сказал Газизов в передаче Нобеля Арустамяна «Инсайдеры».