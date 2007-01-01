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    Сульшер: «Есть клубы, заинтересованные в трансфере Санчеса. Увидим, что будет дальше»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба Алексиса Санчеса.

    «Прошло пару недель с закрытия трансферного окна в АПЛ и есть клубы, заинтересованные в трансфере Санчеса. Увидим, что будет дальше. Мне пока нечего добавить к этому», – заявил Сульшер.

    Журналист Sky Sports Italia Джанлука Ди Марцио на своем сайте сообщил, что Санчес близок к переходу в «Интер».

    • Ранее Санчес отказался переходить в «Рому».
    • Футболист перешел в «МЮ» из «Арсенала» в январе 2018 года за 34 миллиона евро.
    • В его активе 45 матчей во всех турнирах, пять забитых голов и девять результативных передач.
    • С 2008-го по 2011 год Санчес выступал в Серии А за «Удинезе».

    Источник: Sky Sports

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