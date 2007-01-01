Сульшер: «Есть клубы, заинтересованные в трансфере Санчеса. Увидим, что будет дальше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба Алексиса Санчеса.

«Прошло пару недель с закрытия трансферного окна в АПЛ и есть клубы, заинтересованные в трансфере Санчеса. Увидим, что будет дальше. Мне пока нечего добавить к этому», – заявил Сульшер.

Журналист Sky Sports Italia Джанлука Ди Марцио на своем сайте сообщил, что Санчес близок к переходу в «Интер».