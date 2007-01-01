Сульшер: «Есть клубы, заинтересованные в трансфере Санчеса. Увидим, что будет дальше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба Алексиса Санчеса.
«Прошло пару недель с закрытия трансферного окна в АПЛ и есть клубы, заинтересованные в трансфере Санчеса. Увидим, что будет дальше. Мне пока нечего добавить к этому», – заявил Сульшер.
Журналист Sky Sports Italia Джанлука Ди Марцио на своем сайте сообщил, что Санчес близок к переходу в «Интер».
- Ранее Санчес отказался переходить в «Рому».
- Футболист перешел в «МЮ» из «Арсенала» в январе 2018 года за 34 миллиона евро.
- В его активе 45 матчей во всех турнирах, пять забитых голов и девять результативных передач.
- С 2008-го по 2011 год Санчес выступал в Серии А за «Удинезе».