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    Журналист Палмери: «Алексис Санчес отказался переходить в «Рому»

    «Рома» договорилась с «Манчестер Юнайтед» об аренде нападающего Алексиса Санчеса. Англичане согласились взять на себя часть оклада чилийца, однако игрок отказался переходить в итальянский клуб.

    Зарплата футболиста составляет 9,5 миллиона евро в год. Ранее Санчес поругался с партнером по «Юнайтед».

    • Санчес перешел в «МЮ» из «Арсенала» в январе 2018 года за 34 миллиона евро.
    • Всего нападающий провел за «Манчестер Юнайтед» 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач.
    • С 2008-го по 2011 года Санчес выступал в Серии А за «Удинезе».

    Источник: Твиттер Танкреди Палмери

    Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - более 188 тысяч человек.

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