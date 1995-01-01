Журналист Палмери: «Алексис Санчес отказался переходить в «Рому»

«Рома» договорилась с «Манчестер Юнайтед» об аренде нападающего Алексиса Санчеса. Англичане согласились взять на себя часть оклада чилийца, однако игрок отказался переходить в итальянский клуб.

Зарплата футболиста составляет 9,5 миллиона евро в год. Ранее Санчес поругался с партнером по «Юнайтед».