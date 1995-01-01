Журналист Палмери: «Алексис Санчес отказался переходить в «Рому»

«Рома» договорилась с «Манчестер Юнайтед» об аренде нападающего Алексиса Санчеса. Англичане согласились взять на себя часть оклада чилийца, однако игрок отказался переходить в итальянский клуб.
Зарплата футболиста составляет 9,5 миллиона евро в год. Ранее Санчес поругался с партнером по «Юнайтед».
- Санчес перешел в «МЮ» из «Арсенала» в январе 2018 года за 34 миллиона евро.
- Всего нападающий провел за «Манчестер Юнайтед» 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач.
- С 2008-го по 2011 года Санчес выступал в Серии А за «Удинезе».
Источник: Твиттер Танкреди Палмери
Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - более 188 тысяч человек.