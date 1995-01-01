The Sun: Санчес поругался на тренировке «МЮ» с 17-летним Гринвудом

Да надо было давно его уже продать куда-нибудь. Изначально было ясно, что покупка чисто маркетинговая.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес вернулся к тренировкам после травмы, полученной на Кубке Америки.
Одна из первых тренировок Санчеса закончилась ссорой с 17-летним нападающим Мэйсоном Гринвудом. Стычка произошла после того, как юный талант «МЮ» сфолил на 30-летнем чилийце. Одноклубники обменялись оскорблениями.
После этого Санчес тренировался отдельно от команды, пишет The Sun.
Санчес получил травму в матче с Аргентиной за третье место Кубка Америки. Сообщалось, что «Рома» хочет арендовать Санчеса у «МЮ».
- Чилиец перешел в «МЮ» из «Арсенала» в январе 2018 года за 34 миллиона евро.
- Всего нападающий провел за «Манчестер Юнайтед» 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач.