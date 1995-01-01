The Sun: Санчес поругался на тренировке «МЮ» с 17-летним Гринвудом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес вернулся к тренировкам после травмы, полученной на Кубке Америки.

Одна из первых тренировок Санчеса закончилась ссорой с 17-летним нападающим Мэйсоном Гринвудом. Стычка произошла после того, как юный талант «МЮ» сфолил на 30-летнем чилийце. Одноклубники обменялись оскорблениями.

После этого Санчес тренировался отдельно от команды, пишет The Sun.

Санчес получил травму в матче с Аргентиной за третье место Кубка Америки. Сообщалось, что «Рома» хочет арендовать Санчеса у «МЮ».