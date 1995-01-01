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    The Sun: Санчес поругался на тренировке «МЮ» с 17-летним Гринвудом

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес вернулся к тренировкам после травмы, полученной на Кубке Америки.

    Одна из первых тренировок Санчеса закончилась ссорой с 17-летним нападающим Мэйсоном Гринвудом. Стычка произошла после того, как юный талант «МЮ» сфолил на 30-летнем чилийце. Одноклубники обменялись оскорблениями.

    После этого Санчес тренировался отдельно от команды, пишет The Sun.

    Санчес получил травму в матче с Аргентиной за третье место Кубка Америки. Сообщалось, что «Рома» хочет арендовать Санчеса у «МЮ».

    • Чилиец перешел в «МЮ» из «Арсенала» в январе 2018 года за 34 миллиона евро.
    • Всего нападающий провел за «Манчестер Юнайтед» 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: The Sun

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +277

      dmzeus 1 час назад

      Да надо было давно его уже продать куда-нибудь. Изначально было ясно, что покупка чисто маркетинговая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6234

      ivanthebest 1 час назад

      Репарировать убл..дка) Я конечно же про Санчеса)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +568

      GSmall > ivanthebest 54 минуты назад

      Ты там был?Ты видел что привело к конфликту?Вдруг малой сам виноват.Почему ты просто так пачкаешь человека

      0
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