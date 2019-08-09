The Telegraph: «Рома» хочет арендовать Санчеса у «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может вернуться в Италию.

По информации The Telegraph, в услугах чилийца заинтересована «Рома», которая уже провела с «МЮ» предварительные переговоры о годичной аренде футболиста.

При этом римляне хотят, чтобы «Юнайтед» взял на себя большую часть зарплаты форварда, которая с учетом бонусов составляет около 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю.