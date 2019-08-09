The Telegraph: «Рома» хочет арендовать Санчеса у «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может вернуться в Италию.
По информации The Telegraph, в услугах чилийца заинтересована «Рома», которая уже провела с «МЮ» предварительные переговоры о годичной аренде футболиста.
При этом римляне хотят, чтобы «Юнайтед» взял на себя большую часть зарплаты форварда, которая с учетом бонусов составляет около 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
- Санчес перешел в «МЮ» из «Арсенала» в январе 2018 года за 34 миллиона евро.
- Всего нападающий провел за «Манчестер Юнайтед» 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач.
- С 2008-го по 2011 года Санчес выступал в Серии А за «Удинезе».