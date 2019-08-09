Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    The Telegraph: «Рома» хочет арендовать Санчеса у «МЮ»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может вернуться в Италию.

    По информации The Telegraph, в услугах чилийца заинтересована «Рома», которая уже провела с «МЮ» предварительные переговоры о годичной аренде футболиста.

    При этом римляне хотят, чтобы «Юнайтед» взял на себя большую часть зарплаты форварда, которая с учетом бонусов составляет около 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    • Санчес перешел в «МЮ» из «Арсенала» в январе 2018 года за 34 миллиона евро.
    • Всего нападающий провел за «Манчестер Юнайтед» 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач.
    • С 2008-го по 2011 года Санчес выступал в Серии А за «Удинезе».

    Источник: The Telegraph

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:21
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79171
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73104
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru