Уткин – о словах Семака про судей: «Он имел намерение не оскорбить, а напротив – избежать конфликта»

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин поделился мнением о ситуации с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, который после матча 6-го тура РПЛ с «Ахматом» назвал судей «козлами».

«Видите ли, я всецело на стороне Семака. Не в том смысле, что судьи козлы; тут я как подвластный только уголовно-административному кодексу РФ, а не дополнительно еще Комиссии по Маразматике РФС, просто могу не выбирать выражений.

Нет. Семака судить не за что. Его слова не предназначались судьям. Они стали известны случайно. Оскорбление – это только целенаправленное, адресованное конкретному человеку высказывание. Больше ничего.

Мало того, Семак имел намерение не оскорбить, а напротив – избежать конфликта. Как быть со словом «козлы»? Так же, как если бы оно было сказано на скамейке, в раздевалке, в бане, в машине. Во время секса. Никак.

В раздевалке, например, тренер может сказать: умрите, а победу добудьте. И что? У нас законом призыв к самоубийству уголовно наказуем. Или слышали выражение, тоже мотивирующее: мяч до вратаря должен долетать рваный и в крови? Слышали. Так это чистый экстремизм. Откуда на нем возьмется кровь?

Это преступление лишь перед лицом бога. Бог же говорил: если ты прелюбодействовал с женщиной в сердце своем, то считай, что уже и реально тоже. А глава комитета РФС по маразматике Семен Андреев совсем не бог. Хотя он и думает иначе и уже суропит Семаку кару. Нет; не бог, и мегаломан Андрей Созин, пятидесятилетний юнга в этом комитете среди власоухих старцев, тоже не архангел с огненным мечом.

Семак успокоил своего взвинченного помощника. И все. Вот если бы он сам сказал – на пресс-конференции, или в послематчевом вью, или в камеру нарочно, как Конор Макгрегор, – это было бы оскорбление. А так нет.

Как человек, уверенный, что нынешний «Зенит» является средоточием зла и тьмы в российском футболе, я считаю своим долгом быть щепетильным до занудства. И когда не виноват – стоять на этом», – написал Уткин в своем телеграм-канале.