Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Уткин – о словах Семака про судей: «Он имел намерение не оскорбить, а напротив – избежать конфликта»

    Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин поделился мнением о ситуации с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, который после матча 6-го тура РПЛ с «Ахматом» назвал судей «козлами».

    «Видите ли, я всецело на стороне Семака. Не в том смысле, что судьи козлы; тут я как подвластный только уголовно-административному кодексу РФ, а не дополнительно еще Комиссии по Маразматике РФС, просто могу не выбирать выражений.

    Нет. Семака судить не за что. Его слова не предназначались судьям. Они стали известны случайно. Оскорбление – это только целенаправленное, адресованное конкретному человеку высказывание. Больше ничего.

    Мало того, Семак имел намерение не оскорбить, а напротив – избежать конфликта. Как быть со словом «козлы»? Так же, как если бы оно было сказано на скамейке, в раздевалке, в бане, в машине. Во время секса. Никак.

    В раздевалке, например, тренер может сказать: умрите, а победу добудьте. И что? У нас законом призыв к самоубийству уголовно наказуем. Или слышали выражение, тоже мотивирующее: мяч до вратаря должен долетать рваный и в крови? Слышали. Так это чистый экстремизм. Откуда на нем возьмется кровь?

    Это преступление лишь перед лицом бога. Бог же говорил: если ты прелюбодействовал с женщиной в сердце своем, то считай, что уже и реально тоже. А глава комитета РФС по маразматике Семен Андреев совсем не бог. Хотя он и думает иначе и уже суропит Семаку кару. Нет; не бог, и мегаломан Андрей Созин, пятидесятилетний юнга в этом комитете среди власоухих старцев, тоже не архангел с огненным мечом.

    Семак успокоил своего взвинченного помощника. И все. Вот если бы он сам сказал – на пресс-конференции, или в послематчевом вью, или в камеру нарочно, как Конор Макгрегор, – это было бы оскорбление. А так нет.

    Как человек, уверенный, что нынешний «Зенит» является средоточием зла и тьмы в российском футболе, я считаю своим долгом быть щепетильным до занудства. И когда не виноват – стоять на этом», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Главный арбитр матча «Зенит» – «Ахмат» Алексей Матюнин не засчитал два гола петербуржцев.
    • После окончания игры пообщаться с судьями подошел помощник тренера Вильям де Оливейра.
    • Семак одернул его и сказал: «Не надо с этими козлами разговаривать».

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:20
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +548

      Ганнибал Лектор 3 минуты назад

      Абсолютно согласен с Уткиным. У Семака победу украли. Козлы, как их ещё называть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1054

      CSKA471 13 минут назад

      Все по делу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1457

      erma 37 минут назад

      Иду, смотрю, издалека - вроде Уткин. Присмотрелся - козел. Без обиды, я так вижу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +857

      Genz 1 час назад

      Семак имел ввиду; казлы паганые судьи ..паные в очко пи..ары сдохните. Он так поблагодарил за судейство. У каждого своя оценка. Семак интеллигент

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      egor tikhonov 1 час назад

      на ахмат арене тоже пытались в микрофон уйти от конфликта?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2636

      Gek Dement > egor tikhonov 24 минуты назад

      А ты когда бабе присунуть пытаешься тоже всегда в замочную скважину писюном попадаешь? При чем тут Ахмат арена?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Gugenott 1 час назад

      Может быть, Семак имел ввиду пьяных американских матросов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2700

      RotBerg 1 час назад

      Всем по уй на твоё мнение

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79313
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73292
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru