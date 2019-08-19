Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тиль и Ларссон – в стартовом составе «Спартака» на матч с ЦСКА

    Стали известны стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон Лукас, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Шюррле, Тиль, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Рассказов, Баду, Ананидзе, Мирзов, Ташаев, Мельгарехо, Бакаев, Умяров, Мелкадзе.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Влашич, Обляков, Ефремов, Кучаев, Чалов.

    Запасные: Помазун, Тороп, Нисимура, Бистрович, Бийол, Шарлия, Карпов, Тикнизян, Марадашвили.

    Ранее сообщалось, что ЦСКА внес в заявку на матч со «Спартаком» 15-летнего вратаря Владислава Торопа.

    • Матч на стадионе «Открытие Арена» начнется в 20:00 мск.
    • «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2019 18:41
    Рекомендуем
    Комментарии46
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 31 августа 2019, 20:12

      Я не устану повторять:"****ь Спартак, е**ть!"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 19 августа 2019, 21:43

      За****и эти проспартаковские комментаторы!
      Уберите этих уродов!
      ЦСКА, вперед!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 19 августа 2019, 21:26

      С у к а , Чердак , просто мешает своими тупыми воплями смотреть матч !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 19 августа 2019, 21:24

      Канделаки,Мутко Виктор(Виталий),Сердюков и Васильева,мэр Нижнего Сорокин, депутаты,перемещающиеся по мраморному полу к кожаным диванам,прочее говно,-все это квинтэссенция нашего уклада жизни.Жаль,что они наши "сограждане"..
      Стыд,позор,недоумение..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 19 августа 2019, 21:22

      ээээээ, какой тама счеет?????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 19 августа 2019, 21:14

      Канделаки класть на всех нас хотела- "платите если хотите смотреть". Овца

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +976

      Я - легенда 19 августа 2019, 21:08

      Как в объявленных составах Бакаев попал и в основу, и в запас? ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 19 августа 2019, 21:06

      Ладно..раз никто ничего не показывает,скажите как есть!
      вчерашнее дерби было "смотрибельнее или сегодняшнее"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +839

      Князев 19 августа 2019, 21:01

      Премьер сквалыжники и подонки.Я всё равно платить вам не буду. Ещё не обожрались? Ваше дерби дерьмо. Порту Краснодар, с вас ещё за последние 10 минут снимут и ещё штраф влупят.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      ТАРО 19 августа 2019, 21:00

      даже если Спартак выиграет, игра никакая. Кононова гнать

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11