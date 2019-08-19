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    ЦСКА внес в заявку на матч со «Спартаком» 15-летнего вратаря Торопа

    Голкипер Владислав Тороп включен в заявку ЦСКА на матч 6-го тура со «Спартаком».

    «Ничего необычного, просто наш 15-летний вратарь Влад Тороп сегодня в заявке основной команды, листайте дальше», – сообщает твиттер армейцев.

    Ранее Тороп был включен в заявку ЦСКА на сезон РПЛ. Он стал самым молодым футболистом турнира. Согласно регламенту лиги, команды имеют общую заявку и на РПЛ, и на молодежное первенство. Тороп был зарегистрирован под 49-м номером.

    • Рост Торопа – 189 сантиметров, вес – 84 килограмма.
    • Основным голкипером ЦСКА является 33-летний Игорь Акинфеев. Также в заявке армейцев на сезон значатся 23-летний Илья Помазун и 21-летний Георгий Кырнац.
    • Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в понедельник на стадионе «Открытие Арена», начало — в 20:00 мск.
    • «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2581

      paracetamol 2 минуты назад

      Пионер - всем ребятам пример!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +603

      GSmall 3 минуты назад

      )))Показуха.Помним Аду и Фонлантена.Доннарумма не в счет .Он в космосе)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +909

      Борат 8 минут назад

      Хорош акселерат.
      Или у него паспорт деланный?

      0
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      Рейтинг: +6710

      ufos73 9 минут назад

      15 лет, 189 и 84... Каким комбикормом его Нигер кормит?

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