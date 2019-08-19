ЦСКА внес в заявку на матч со «Спартаком» 15-летнего вратаря Торопа

Голкипер Владислав Тороп включен в заявку ЦСКА на матч 6-го тура со «Спартаком».

«Ничего необычного, просто наш 15-летний вратарь Влад Тороп сегодня в заявке основной команды, листайте дальше», – сообщает твиттер армейцев.

Ранее Тороп был включен в заявку ЦСКА на сезон РПЛ. Он стал самым молодым футболистом турнира. Согласно регламенту лиги, команды имеют общую заявку и на РПЛ, и на молодежное первенство. Тороп был зарегистрирован под 49-м номером.

Рост Торопа – 189 сантиметров, вес – 84 килограмма.

Основным голкипером ЦСКА является 33-летний Игорь Акинфеев . Также в заявке армейцев на сезон значатся 23-летний Илья Помазун и 21-летний Георгий Кырнац .

. Также в заявке армейцев на сезон значатся 23-летний и 21-летний . Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в понедельник на стадионе «Открытие Арена», начало — в 20:00 мск.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.