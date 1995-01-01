Журналист Романо: «Интер» арендует Санчеса с опцией выкупа за 15 миллионов

«Интер» договорился о переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса, сообщает журналист Sky Sport и The Guardian Фабрицио Романо.

По его информации, миланский клуб возьмет чилийца в годичную аренду с правом выкупа за 15 миллионов евро.

При этом часть зарплаты игроку продолжит выплачивать «МЮ». Оклад форварда – более 28 миллионов евро за сезон.