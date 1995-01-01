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    Журналист Романо: «Интер» арендует Санчеса с опцией выкупа за 15 миллионов

    «Интер» договорился о переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса, сообщает журналист Sky Sport и The Guardian Фабрицио Романо.

    По его информации, миланский клуб возьмет чилийца в годичную аренду с правом выкупа за 15 миллионов евро.

    При этом часть зарплаты игроку продолжит выплачивать «МЮ». Оклад форварда – более 28 миллионов евро за сезон.

    • Ранее Санчес отказался переходить в «Рому».
    • Футболист перешел в «МЮ» из «Арсенала» в январе 2018 года за 34 миллиона евро.
    • В его активе 45 матчей во всех турнирах, пять забитых голов и девять результативных передач.
    • С 2008-го по 2011 год Санчес выступал в Серии А за «Удинезе».

    Источник: Твиттер журналиста Фабрицио Романо

    Фабрицио Романо – журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 441 тысячи человек.

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