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    Крыховяк: «Хотим выйти на первое место в РПЛ. Будем биться до конца»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк дал интервью после победы над «Динамо» (2:1, шестой тур чемпионата России).

    – Для нас было важно набрать сегодня три очка. Мы сейчас приблизились к первому месту, это самое главное.

    Но я не понимаю, почему мы очень плохо играли в первом тайме. Команда может играть лучше, что мы и показали во втором тайме. Все игроки должны работать, нужна максимальная концентрация с первых минут.

    Конечно, Юрий Павлович поговорил с нами в перерыве, но в первом тайме мы играли ниже, у нас не было много моментов.

    Во втором тайме мы стали больше прессинговать, отбирали мяч чаще и у нас было больше моментов.

    – Готов ли «Локомотив» составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство?

    – Конечно. В первом матче с «Зенитом» мы показали, что мы можем играть с ними на равных. И теперь мы хотим выйти на первое место и будем биться до конца.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 21:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1248

      knikos 1 час назад

      Нормально , обыграли Дно и вставило .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2567

      Fan Loko mik 1 час назад

      К Гжегожу претензий вообще нет! Красавец, все бы так играли!

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