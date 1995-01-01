Крыховяк: «Хотим выйти на первое место в РПЛ. Будем биться до конца»

Нормально , обыграли Дно и вставило .
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк дал интервью после победы над «Динамо» (2:1, шестой тур чемпионата России).
– Для нас было важно набрать сегодня три очка. Мы сейчас приблизились к первому месту, это самое главное.
Но я не понимаю, почему мы очень плохо играли в первом тайме. Команда может играть лучше, что мы и показали во втором тайме. Все игроки должны работать, нужна максимальная концентрация с первых минут.
Конечно, Юрий Павлович поговорил с нами в перерыве, но в первом тайме мы играли ниже, у нас не было много моментов.
Во втором тайме мы стали больше прессинговать, отбирали мяч чаще и у нас было больше моментов.
– Готов ли «Локомотив» составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство?
– Конечно. В первом матче с «Зенитом» мы показали, что мы можем играть с ними на равных. И теперь мы хотим выйти на первое место и будем биться до конца.
- Хавбек вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Игрок сборной Польши заработал пенальти, который реализовал Антон Миранчук.
- У команды Юрия Семина теперь 13 баллов. Лидер турнирной таблицы «Зенит» набрал 14.