АПЛ. «Челси» сыграл вничью с «Лестером»; лондонцы еще не побеждали при Лэмпарде

Матч второго тура чемпионата Англии «Челси» – «Лестер» закончился со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился полузащитник Мэйсон Маунт. За гостей забил хавбек Онини Ндиди.

Лондонский клуб не выиграл в третьем подряд матче после назначения Фрэнка Лэмпарда. Ранее «Челси» проиграл «МЮ» в стартовом туре Премьер-лиги (0:4) и «Ливерпулю» в Суперкубке УЕФА (2:2, 4:5 по пенальти).

Англия. Премьер-лига. 2-й тур

Челси – Лестер – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Маунт, 7; 1:1 – Ндиди, 67.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ