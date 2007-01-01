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    АПЛ. «Челси» сыграл вничью с «Лестером»; лондонцы еще не побеждали при Лэмпарде

    Матч второго тура чемпионата Англии «Челси»«Лестер» закончился со счетом 1:1.

    В составе хозяев отличился полузащитник Мэйсон Маунт. За гостей забил хавбек Онини Ндиди.

    Лондонский клуб не выиграл в третьем подряд матче после назначения Фрэнка Лэмпарда. Ранее «Челси» проиграл «МЮ» в стартовом туре Премьер-лиги (0:4) и «Ливерпулю» в Суперкубке УЕФА (2:2, 4:5 по пенальти).

    Англия. Премьер-лига. 2-й тур

    Челси – Лестер – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Маунт, 7; 1:1 – Ндиди, 67.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6611

      Вомбат 26 минут назад

      Челси после ухода Сарри, а главное Азара, будет бороться за место в ЛЕ с Лестером и другими. На большее их не хватит.

      0
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      Рейтинг: +726

      САНЁК17 1 час назад

      (((((0)))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1077

      Marley Bob 1 час назад

      Челси мощно начал игру,но постепенно лисам удалось выравнять положение и создать немало хлопот обороне синих.ничья-справедливый итог встречи.

      0
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      Рейтинг: +3154

      dinar7777dinar 1 час назад

      Лестер играл великолепно во втором тайме. Лэмпард должен радоваться ничье.

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