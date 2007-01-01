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    Гвардиола: «Перепалка с Агуэро была недоразумением. Он подумал, что я обвинил его в голе «Тоттенхэма»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о перепалке с нападающим Серхио Агуэро в матче с «Тоттенхэмом» (2:2, второй тур АПЛ).

    «Это было недоразумение. Он расстроился, потому что подумал, что я обвинил его во втором пропущенном голе.

    Эмоции были на пределе. Мы действовали великолепно, контролировали ход матча и создавали моменты.

    Но нам следует быть быть более хладнокровными в завершающей стадии. «Тоттенхэм» создал два момента, но, к несчастью для нас, реализовал оба из них», – сказал испанец.

    • «Сити» набрал четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. В рамках третьего тура команда сыграет на выезде против «Борнмута». Матч состоится 25-го августа.

    Источник: Squawka

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