Глушаков помог болельщику с ДЦП, перечислив ему 250 тысяч рублей

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков оказал материальную поддержку больному болельщику.

У Владимира Катина ДЦП с частичным параличом рук, он инвалид первой группы третьей степени. 31-летний мужчина не может самостоятельно питаться и одеваться, а на медикаменты и поездки в больницу ему не хватает средств.

Катин сказал, что он обращался за помощью ко многим футболистам, но откликнулся только игрок грозненской команды. Глушаков перечислил ему 250 тысяч рублей.

«Мне 31 год. Недавно создал страницу в инстаграме. Начал просить помощи у многих известных футболистов, в том числе у игроков сборной России. Откликнулся только один футболист – Денис Глушаков. Я оставил комментарий под фотографией, а потом написал личное сообщение в директ, скинув ему номер карты. Он мне очень сильно помог.

Писал и Сeмину, и Дзюбе, и братьям Миранчукам, но карту указал только в сообщении Глушакову. Может быть, поэтому другие не откликнулись. Деньги Глушакова потрачу на коляску и препараты. Больше просить у него ничего не буду. Он и так многое сделал для меня. Дай бог здоровья ему и его родителям! У меня пенсия около 14 тысяч рублей, а теперь мне надолго хватит лекарств.

Денис не просил меня показать ему документы об инвалидности или какие-либо чеки после покупок. Я обязательно опубликую фотографию на следующей неделе, когда куплю коляску и препараты», – сказал Катин.