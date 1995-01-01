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    Глушаков помог болельщику с ДЦП, перечислив ему 250 тысяч рублей

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков оказал материальную поддержку больному болельщику.

    У Владимира Катина ДЦП с частичным параличом рук, он инвалид первой группы третьей степени. 31-летний мужчина не может самостоятельно питаться и одеваться, а на медикаменты и поездки в больницу ему не хватает средств.

    Катин сказал, что он обращался за помощью ко многим футболистам, но откликнулся только игрок грозненской команды. Глушаков перечислил ему 250 тысяч рублей.

    «Мне 31 год. Недавно создал страницу в инстаграме. Начал просить помощи у многих известных футболистов, в том числе у игроков сборной России. Откликнулся только один футболист – Денис Глушаков. Я оставил комментарий под фотографией, а потом написал личное сообщение в директ, скинув ему номер карты. Он мне очень сильно помог.

    Писал и Сeмину, и Дзюбе, и братьям Миранчукам, но карту указал только в сообщении Глушакову. Может быть, поэтому другие не откликнулись. Деньги Глушакова потрачу на коляску и препараты. Больше просить у него ничего не буду. Он и так многое сделал для меня. Дай бог здоровья ему и его родителям! У меня пенсия около 14 тысяч рублей, а теперь мне надолго хватит лекарств.

    Денис не просил меня показать ему документы об инвалидности или какие-либо чеки после покупок. Я обязательно опубликую фотографию на следующей неделе, когда куплю коляску и препараты», – сказал Катин.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии12
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      Рейтинг: +32007

      portero 1 минуту назад

      Это уже пиар, помог если , зачем афишировать?

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      Рейтинг: +1000

      almanev 10 минут назад

      Встала Россия с колен после 90х, аж 14 тысяч пенсия у инвалида!

      1
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      Рейтинг: +278

      Sanches65 37 минут назад

      Дзюба наверное столько в раздевалках стырил.

      -2
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      Рейтинг: +376

      Mister_Tomsk > Sanches65 31 минуту назад

      причем тут вообще дзюба клоун:? ты как бабка, вон валька пошла без трусов, ага ирка с соседнего подъезда, вчера в машине у кого то сосала.

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      Рейтинг: +107

      Ялта-Питер 50 минут назад

      Это хорошо !

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      Рейтинг: +159

      dragoon000320 55 минут назад

      Глушак решился себе карму очистить) молодец)

      2
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      Рейтинг: +846

      Genz 55 минут назад

      Семин только каллекционное вино тратит миллион, куда ему ещё инвалиду помочь. Миранчуки жалуются, что их Бентли много бензина ест. Лишнее на инвалида жалко. Дзюба никогда не потратится на дорогую одежду, копит на старость

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      Рейтинг: +308

      AnTiNeHrEsT > Genz 2 минуты назад

      Вы потратьтесь, почему бы нет?У кого какие возможности такие и потребности и это их право, это их денежные средства. Я допустим могу себе в пятницу купить бутылку виски за 3-5 тыс руб., а другой человек только сможет купить бутылку за 500-1000 руб. и в этом чья вина?Улучшайте своё благополучие, оно зависит только от вас. А осуждать людей, которые живут лучше, я считаю не правильно.
      P.S. Сугубо личное мнение.

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      Рейтинг: +42

      Rodina47 1 час назад

      Молодец!

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      Рейтинг: +20370

      gol_kak_sokol 1 час назад

      +++!!!

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      Рейтинг: +983

      Миша13 1 час назад

      Что за пиар??


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      Рейтинг: +20370

      gol_kak_sokol > Миша13 1 час назад

      Чей ?

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