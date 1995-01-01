РПЛ. Марков принес «Рубину» победу над «Арсеналом»

«Рубин» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Арсенал» во встрече шестого тура РПЛ.

Победный гол в составе казанцев забил нападающий Евгений Марков на 72-й минуте. Футболист отличился спустя три минуты после выхода на замену.

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Марков, 72.

«Рубин»: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров (Плиев, 90+1), Закиров (Микелтатдзе, 63), Коновалов, Кварацхелия (Марков, 69), Давиташвили, Кьяртанссон.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Чаушич, Лесовой, Ломовицкий, Костадинов (Ткачев, 61), Луценко (Банда, 85).

Предупреждения: Уремович, 76; Микелтатдзе, 89 – Альварес, 74; Григалава, 84.

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