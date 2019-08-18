Sport24: «Спартак» не делал предложения Рибери. Трансфер Тамезе станет для москвичей последним эти летом

«Спартак» не будет подписывать бывшего полузащитника «Баварии» Франка Рибери.

Ранее итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что 36-летний игрок получил крупные предложения от красно-белых и «Динамо». По информации Sport24, «Спартак» не интересуется французом.

Как утверждает источник, последним приобретением москвичей в нынешнее межсезонье станет опорный полузащитник «Ниццы» Адриен Тамезе. Вчера журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что клубы достигли принципиальной договоренности по трансферу 25-летнего игрока и на следующей неделе он должен прибыть в Москву для подписания контракта.