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    Sport24: «Спартак» не делал предложения Рибери. Трансфер Тамезе станет для москвичей последним эти летом

    «Спартак» не будет подписывать бывшего полузащитника «Баварии» Франка Рибери.

    Ранее итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что 36-летний игрок получил крупные предложения от красно-белых и «Динамо». По информации Sport24, «Спартак» не интересуется французом.

    Как утверждает источник, последним приобретением москвичей в нынешнее межсезонье станет опорный полузащитник «Ниццы» Адриен Тамезе. Вчера журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что клубы достигли принципиальной договоренности по трансферу 25-летнего игрока и на следующей неделе он должен прибыть в Москву для подписания контракта.

    • Рибери – девятикратный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка УЕФА и вице-чемпион мира 2006 года.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии14
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      Рейтинг: +817

      Alekxei Z. 15 минут назад

      Цорн хорошо поработал.
      главным остаётся вопрос по тренеру. Кононов не тот кто сможет повести Спартак вперёд. Авторитета и характера явно не хватает.

      1
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      Рейтинг: +8319

      vka1970 47 минут назад

      А вот это действительно похоже на правду.В трансфер Рибери изначально не верил, так как великовозрастные дядьки-няньки нам сейчас в молодую команду, не нужны.Рибери мастер, но закат карьеры сам говорит всё за себя.

      3
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      Рейтинг: +5814

      derrik2000 > vka1970 43 минуты назад

      "великовозрастные дядьки-няньки нам сейчас в молодую команду, не нужны."

      А почему это "не нужны"???
      Я смотрю, как играет сейчас Спартак: нет ЛИДЕРА, признанного всеми авторитета на поле, который бы "заводил" команду, заставлял всех и каждого ИГРАТЬ, а не номер на поле отбывать!
      Чем, спрашивается, был плох Горлукович в команде Ярцева, да и позже?
      Отличный пример авторитета!

      -1
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      Рейтинг: +8319

      vka1970 > derrik2000 38 минут назад

      Потому что это путь в никуда.Когда игрок приезжает доигрывать свою карьеру, то движения вперёд не жди.В лучшем случае бег на месте.А по словам Федуна, у нас амбиции, омоложение и прочее и прочее.Ну не вписывается он в эту концепцию.Не вписывается.Да и уже спорт 24 опроверг данную информацию.

      2
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      Рейтинг: +842

      Genz 49 минут назад

      Рибери 36 лет он постоянно травмируется и долго лечится , федун это знает .травеге берут на позицию зобнина

      1
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      Рейтинг: +13845

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      В Спартаке как раз не хватает тащеров. Хорошо ещё, что Шюррле взяли. Рибери очень бы помог, он серьёзный авторитет.

      1
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      Рейтинг: -23

      Я - легенда 1 час назад

      На Тамезе ещё посмотрим.

      А вот Рибери мог бы усилить и добавить красок. Пусть даже и поиграл бы, допустим, всего годик.

      Когда такие люди, как Шюррле и Рибери приезжают в Россию, как ни крути, престиж чемпионата растёт и интерес к нему возрастает.

      0
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      Рейтинг: +2119

      uBaH_ > Я - легенда 1 час назад

      В данный момент качественный опорник для нас намного важнее

      5
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      Рейтинг: +590

      GSmall > Я - легенда 1 час назад

      Он не плох,что то между Погба и Матичем по стилю.Тоесть цепкий и достаточно креативный

      1
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      ...
      Рейтинг: +1142

      Томик > Я - легенда 59 минут назад

      По Шюррле согласен. Чемпион мира, 28 лет. А когда в возрасте Рибери приезжают - то доигрывать - те, кто ранее заработанные деньги неудачно вложил. Сильно в наших глазах престиж чемпионата Саудовской Аравии или каких других эмиратов(даже не знаю куда там ездят) вырастает, когда туда доигрывать ездят звёзды былых лет?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +563

      polozovs 1 час назад

      А зря... на футболках можно было окупиться, да и тандем Шюррле-Риббери в спартаковских футболках мне очень нравится.

      может конечно у него Здоровье не очень, поэтому не стали

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      Рейтинг: +1142

      Томик > polozovs 1 час назад

      Чтобы футболками отбить надо брать не Рибери, а Видаля! И моложе и хайпа, как сейчас говорят, побольше. Рибери такой "старый солдат, который не знает слов любви". Чуть покруче Маркизио, про которого у нас вообще никто не знал(до того как его Зенит купил), кроме любителей итальянского чемпионата.

      1
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      Рейтинг: +2119

      uBaH_ 1 час назад

      Вчера матч смотрел, неплохой такой паренек. Правда с игрой головой у него проблемы

      2
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      Рейтинг: -23

      Я - легенда > uBaH_ 1 час назад

      Главное, чтобы не с самой головой были проблемы )))

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