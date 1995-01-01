Моуринью: «Вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом, я скучаю по футболу»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что соскучился по футболу за то время, которое был без работы.

Специалист был уволен из «МЮ» в декабре 2018 года.

В своей карьере португалец также возглавлял «Бенфику», «Лейрию», «Порту», «Челси», «Интер» и «Реал».

«Впервые, когда я попал в профессиональный футбол, я почувствовал щелчок. С тех пор все стало серьезно. До нынешнего времени я занимался этими серьезными вещами без остановки.

Теперь, когда это закончилось, вместо того, чтобы наслаждаться этим, я не могу сделать этого по-настоящему, потому что скучаю по футболу.

Сейчас я изучаю немецкий, не знал этого языка. Я говорю на английском, испанском, французском, португальском и итальянском языках. Я ничего не исключаю, даже Германию», – сказал Моуринью.