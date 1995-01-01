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    Моуринью: «Вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом, я скучаю по футболу»

    Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что соскучился по футболу за то время, которое был без работы.

    Специалист был уволен из «МЮ» в декабре 2018 года.

    В своей карьере португалец также возглавлял «Бенфику», «Лейрию», «Порту», «Челси», «Интер» и «Реал».

    «Впервые, когда я попал в профессиональный футбол, я почувствовал щелчок. С тех пор все стало серьезно. До нынешнего времени я занимался этими серьезными вещами без остановки.

    Теперь, когда это закончилось, вместо того, чтобы наслаждаться этим, я не могу сделать этого по-настоящему, потому что скучаю по футболу.

    Сейчас я изучаю немецкий, не знал этого языка. Я говорю на английском, испанском, французском, португальском и итальянском языках. Я ничего не исключаю, даже Германию», – сказал Моуринью.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1039

      21082014 9 минут назад

      Не скучай,Жозе.бери какого нибудь середнячка и подымай его до высот.скуку как рукой снимет.

      0
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      Рейтинг: +2603

      Freyk 30 минут назад

      Немецкий учит – это правильно. «Динамо» как раз новичков из Германии купило.

      1
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      Рейтинг: -34

      Я - легенда 46 минут назад

      Конечно, с декабря болтается в свободном полёте! Уже небось глаза на лоб полезли от такого времяпрепровождения )))

      Явно куда-то напрашивается :-D

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      Рейтинг: +576

      talgatnurzhanov2006 48 минут назад

      Бавария не ведись!!!

      0
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      Рейтинг: +250

      jengais 48 минут назад

      Хочет в Баварию Моур))

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