Журналист Скира: «Кавани согласовал контракт с американским «Интером»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани следующим летом, когда станет свободным агентом, может пополнить американский «Интер». Такую информацию сообщил журналист Николо Скира.
«Трехлетний контракт согласован. Игрок может перейти бесплатно следующим летом», – написал Скира.
- «Интером» из Майами владеет Дэвид Бекхэм.
- Команда из Флориды дебютирует в МЛС в следующем сезоне.
- Кавани ранее говорил, что хочет отработать контракт с «ПСЖ» до конца.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (более 45 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.