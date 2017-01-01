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    Журналист Скира: «Кавани согласовал контракт с американским «Интером»

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани следующим летом, когда станет свободным агентом, может пополнить американский «Интер». Такую информацию сообщил журналист Николо Скира.

    «Трехлетний контракт согласован. Игрок может перейти бесплатно следующим летом», – написал Скира.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (более 45 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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