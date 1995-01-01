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    Кавани: «Хочется отработать до конца контракт с «ПСЖ»

    Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани выразил желание остаться в клубе и отработать контракт с парижанами до конца.

    «У меня был разговор с руководством клуба перед отъездом на Кубок Америки. Горжусь тем, что играю за «ПСЖ». Хочется до конца доиграть контракт и в следующем сезоне обязательно быть с командой», – заявил уругваец.

    «ПСЖ» собирается подписать новый контракт с 32-летним форвардом.

    • Кавани перешел в «ПСЖ» летом 2013 года из «Наполи».
    • В прошедшем сезоне уругваец сыграл в 33 матчах, забил 23 гола и отдал девять голевых передач.

    Источник: beIN Sports

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