Кавани: «Хочется отработать до конца контракт с «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани выразил желание остаться в клубе и отработать контракт с парижанами до конца.

«У меня был разговор с руководством клуба перед отъездом на Кубок Америки. Горжусь тем, что играю за «ПСЖ». Хочется до конца доиграть контракт и в следующем сезоне обязательно быть с командой», – заявил уругваец.

«ПСЖ» собирается подписать новый контракт с 32-летним форвардом.