Виллаш-Боаш после ничьей с «Нантом» заставил игроков поблагодарить фанатов

Главному тренеру «Марселя» Андре Виллаш-Боашу пришлось просить игроков после матча второго тура Лиги 1 против «Нанта» (0:0), чтобы они вернулись к фанатам и поблагодарили их за выезд. Видео доступно ниже.

После двух встреч марсельцы набрали одно очко. Виллаш-Боаш возглавил команду летом. С 2017 года португалец не работал.

«Марсель» идет в таблице 17-м.

Следующий соперник – «Ницца».

Виллаш-Боаш с 2014 по 2016 год работал в «Зените», выигрывал РПЛ.