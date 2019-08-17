Виллаш-Боаш после ничьей с «Нантом» заставил игроков поблагодарить фанатов

Главному тренеру «Марселя» Андре Виллаш-Боашу пришлось просить игроков после матча второго тура Лиги 1 против «Нанта» (0:0), чтобы они вернулись к фанатам и поблагодарили их за выезд. Видео доступно ниже.
После двух встреч марсельцы набрали одно очко. Виллаш-Боаш возглавил команду летом. С 2017 года португалец не работал.
- «Марсель» идет в таблице 17-м.
- Следующий соперник – «Ницца».
- Виллаш-Боаш с 2014 по 2016 год работал в «Зените», выигрывал РПЛ.
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— Get French Football News (@GFFN) August 17, 2019