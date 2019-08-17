Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    Виллаш-Боаш после ничьей с «Нантом» заставил игроков поблагодарить фанатов

    Главному тренеру «Марселя» Андре Виллаш-Боашу пришлось просить игроков после матча второго тура Лиги 1 против «Нанта» (0:0), чтобы они вернулись к фанатам и поблагодарили их за выезд. Видео доступно ниже.

    После двух встреч марсельцы набрали одно очко. Виллаш-Боаш возглавил команду летом. С 2017 года португалец не работал.

    • «Марсель» идет в таблице 17-м.
    • Следующий соперник – «Ницца».
    • Виллаш-Боаш с 2014 по 2016 год работал в «Зените», выигрывал РПЛ.

    Источник: Твиттер GFFN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79313
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73277
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru