Черевченко: «Лично бы выкупил контракт Мирзова, но таких денег у меня нет»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал, что хотел сохранить летом в команде полузащитника Резиуана Мирзова. Игрок предпочел подписать контракт со «Спартаком».

«С Резиуаном общался в конце прошлого сезона. Говорил, что хотел бы его видеть в команде. Была бы возможность, лично выкупил бы его контракт, но таких денег у меня нет. Ни я, ни руководство «Арсенала» никак не могло повлиять на ситуацию. Ведь Мирзов принадлежал «Ростову». Они решали, что делать с игроком.

А так я с Резиуаном всегда на связи. Интересуюсь, как у него дела. Это нормально. Общаюсь со многими футболистами, с которыми раньше работал», – сказал Черевченко Sportbox.