Тренер «Монако» Жардим – после разгрома от «Метца»: «После двух-трех поражений может начаться негативный цикл»

Не надо паниковать заранее. Вона, дела у великого Марселя немногим лучше. 1 очко после двух туров. Вот, если и с Нимом будет разгром, тогда - заявление на стол.
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим дал комментарий после матча второго тура Лиги 1 против «Метца» (0:3). Больше тайма команда португальца провела в меньшинстве.
«Тяжелый исход. Нас быстро наказали: пенальти на десятой минуте и удаление спустя полчаса после старта.
У нас появились новые футболисты, мы должны их встроить. Нужно работать больше и преодолеть трудности. После двух-трех поражений может начаться негативный цикл. Мы постараемся стать конкурентоспособными как можно скорее», – сказал Жардим.
- В первом туре «Монако» тоже потерпел разгром.
- Монегаски занимают последнее место в таблице.
- Следующий соперник – «Ним».