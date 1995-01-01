Тренер «Монако» Жардим – после разгрома от «Метца»: «После двух-трех поражений может начаться негативный цикл»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим дал комментарий после матча второго тура Лиги 1 против «Метца» (0:3). Больше тайма команда португальца провела в меньшинстве.

«Тяжелый исход. Нас быстро наказали: пенальти на десятой минуте и удаление спустя полчаса после старта.

У нас появились новые футболисты, мы должны их встроить. Нужно работать больше и преодолеть трудности. После двух-трех поражений может начаться негативный цикл. Мы постараемся стать конкурентоспособными как можно скорее», – сказал Жардим.