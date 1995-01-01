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    Тренер «Монако» Жардим – после разгрома от «Метца»: «После двух-трех поражений может начаться негативный цикл»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим дал комментарий после матча второго тура Лиги 1 против «Метца» (0:3). Больше тайма команда португальца провела в меньшинстве.

    «Тяжелый исход. Нас быстро наказали: пенальти на десятой минуте и удаление спустя полчаса после старта.

    У нас появились новые футболисты, мы должны их встроить. Нужно работать больше и преодолеть трудности. После двух-трех поражений может начаться негативный цикл. Мы постараемся стать конкурентоспособными как можно скорее», – сказал Жардим.

    • В первом туре «Монако» тоже потерпел разгром.
    • Монегаски занимают последнее место в таблице.
    • Следующий соперник – «Ним».

    Источник: L’Équipe

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    Сегодня, 07:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +947

      Дедуктор 1 час назад

      Не надо паниковать заранее. Вона, дела у великого Марселя немногим лучше. 1 очко после двух туров. Вот, если и с Нимом будет разгром, тогда - заявление на стол.

      0
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      Рейтинг: +1980

      TOMSON 1 час назад

      2 игры 2 удаления. С этим надо что-то делать

      -1
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