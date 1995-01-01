Сайт Ди Марцио: Алексис Санчес согласовал контракт с «Интером», пойдя на понижение зарплаты

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может летом перейти в другой клуб. Как утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, чилиец согласовал личный контракт с «Интером».

Форвард согласился на понижение заработной платы. Вскоре начнутся переговоры агента Санчеса Фернандо Феличевича с руководством «Юнайтед».