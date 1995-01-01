Сайт Ди Марцио: Алексис Санчес согласовал контракт с «Интером», пойдя на понижение зарплаты

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может летом перейти в другой клуб. Как утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, чилиец согласовал личный контракт с «Интером».
Форвард согласился на понижение заработной платы. Вскоре начнутся переговоры агента Санчеса Фернандо Феличевича с руководством «Юнайтед».
- Ранее Санчес отказался переходить в «Рому».
- Всего нападающий провел за «Манчестер Юнайтед» 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач.
- С 2008-го по 2011 года Санчес выступал в Серии А за «Удинезе».