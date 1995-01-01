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    Гвардиола: «VAR нужно чинить и настраивать. У меня дежавю»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил исход матча второго тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2). В компенсированное время заключительного тайма действующие чемпионы забили гол, но его не засчитали после просмотра видео.

    «VAR нужно настраивать, чинить. У меня ощущение дежавю, ведь то же самое было с нами в Лиге чемпионов.

    Критерии оценки ситуации всегда разные, их нужно прорабатывать. Второй раз наш гол отменяют. Это трудно, но ничего не сделать», – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

    • «Сити» идет в таблице четвертым.
    • «Тоттенхэм» находится выше на одну строчку.
    • В следующем туре «Манчестер Сити» встретится с «Борнмутом».

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2559

      Gek Dement 32 минуты назад

      Пеп, настрой свою, одну из самых дорогих в Европе, защитную линию, чтобы не пропускать по два, и не нужно будет настраивать VAR.

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