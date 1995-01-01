Гвардиола: «VAR нужно чинить и настраивать. У меня дежавю»

Пеп, настрой свою, одну из самых дорогих в Европе, защитную линию, чтобы не пропускать по два, и не нужно будет настраивать VAR.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил исход матча второго тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2). В компенсированное время заключительного тайма действующие чемпионы забили гол, но его не засчитали после просмотра видео.
«VAR нужно настраивать, чинить. У меня ощущение дежавю, ведь то же самое было с нами в Лиге чемпионов.
Критерии оценки ситуации всегда разные, их нужно прорабатывать. Второй раз наш гол отменяют. Это трудно, но ничего не сделать», – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
- «Сити» идет в таблице четвертым.
- «Тоттенхэм» находится выше на одну строчку.
- В следующем туре «Манчестер Сити» встретится с «Борнмутом».