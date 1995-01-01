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    Караваев: «По поводу трансфера никто не контактировал. Хочется прогрессировать в Европе»

    Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев заверил, что «Зенит» по поводу трансфера с ним не связывался. В третьем туре Эредивизие россиянин забил первый гол в сезоне.

    «Кстати, вот эти мои слова про трансфер: «Никогда не говори «никогда»», — которые разошлись в прессе, вообще никак не относились к «Зениту». Меня журналист просто спросил о трансфере, речи о «Зените» в беседе не было. Но так сложилось, что именно в тот день вышел слух про питерский клуб. Со мной никто не контактировал, спокойно готовлюсь к следующим играм «Витесса». Вполне могу остаться в клубе.

    Приоритет — остаться в Европе? Надо смотреть по задачам команды. Играть в Лиге чемпионов для футболиста – тоже важно. Хочется продолжать в Европе, прогрессировать. Я уже говорил, что мне нравится Бундеслига, но надо смотреть и думать, зависит от команды. От России нельзя тоже отказываться, потому что это возможность играть в Лиге чемпионов, но сейчас есть желание продолжать пробовать силы в Европе», – сказал игрок.

    • Караваев – воспитанник ЦСКА.
    • За «Витесс» игрок выступает с января 2018 года.
    • В его активе 63 матча, два гола и девять ассистов.

    Источник: «Чемпионат»

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