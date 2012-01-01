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    РПЛ. «Краснодар» победил «Тамбов» благодаря мячам Вандерсона и Уткина

    «Краснодар» добился выездной победы над «Тамбовом» в матче шестого тура РПЛ.

    Голы за краснодарцев забили полузащитники Вандерсон и Даниил Уткин. Футболисты отличились на 2-й и 78-й минутах соответственно.

    Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

    Тамбов – Краснодар – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Вандерсон, 2; 0:2 – Уткин,

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Гогуа, Карасев, Чернышов (Муйва, 62), Мамтов (Аппаев, 46), Костюков (Хосонов, 75).

    «Краснодар»: Крицюк, Петров (Стоцкий, 46), Рамирес, Спайич, Фьолусон, Камболов, Ольссон (Берг, 66), Вилена, Вандерсон, Игнатьев (Уткин, 77), Сулейманов.

    Предупреждения: Карасев, 16; Тетрашвили, 77; Муйва, 81; Хосонов, 82 – Рамирес, 11.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1683

      Krasnodar 123 12 секунд назад

      Только один вопрос! Берг он вообще футболист?

      0
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      Рейтинг: +18979

      oyabun 45 секунд назад

      Очень уверенная, спокойная победа Краснодара на классе. Молодцы!

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