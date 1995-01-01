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    РПЛ. «Крылья Советов» обыграли «Урал». Соболев забил 5-й гол в сезоне и возглавил гонку бомбардиров

    «Крылья Советов» переиграли «Урал» (3:1) на его поле в матче шестого тура РПЛ.

    В составе самарцев отличились полузащитник Раду Гынсарь и нападающие Александр Соболев и Деян Радонич.

    Для Соболева этот мяч стал пятым в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Он возглавил гонку бомбардиров.

    Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гынсарь, 28; 2:0 – Соболев, 79; 0:3 – Радонич, 84; 1:3 – Панюков, 90+3.

    «Урал»: Годзюр, Кулаков, Насыров, Ароян, Димитров (Бавин, 63), Емельянов, Бикфалви, Бумаль, Августиняк, Погребняк (Панюков, 46), Ильин (Юсупов, 88).

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан (Мияилович, 44), Тимофеев, Кабутов (Зиньковский, 76), Гынсарь (Радонич, 69), Канунников, Соболев.

    Предупреждения: Емельянов, 30; Кулаков, 88 – Гынсарь, 16; Комбаров, 45+2; Кабутов, 69.

    Удаление: Емельянов, 67 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +178

      Medved2468 18 секунд назад

      Заберут Сашу, как пить дать заберут!

      0
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      Рейтинг: -229

      kazak161 3 минуты назад

      Скоро Соболевым заинтересуется Зенит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10492

      sssrspartak > kazak161 1 минуту назад

      ну это к гадалке не ходи!

      0
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      Рейтинг: +11374

      slavutiq70 14 минут назад

      Крылышки с победой!!!!Соболев красава!!!!!Пора уже Самаре выбираться из подвала,,,,,,,,,

      4
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