РПЛ. «Крылья Советов» обыграли «Урал». Соболев забил 5-й гол в сезоне и возглавил гонку бомбардиров

«Крылья Советов» переиграли «Урал» (3:1) на его поле в матче шестого тура РПЛ.

В составе самарцев отличились полузащитник Раду Гынсарь и нападающие Александр Соболев и Деян Радонич.

Для Соболева этот мяч стал пятым в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Он возглавил гонку бомбардиров.

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Гынсарь, 28; 2:0 – Соболев, 79; 0:3 – Радонич, 84; 1:3 – Панюков, 90+3.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Насыров, Ароян, Димитров (Бавин, 63), Емельянов, Бикфалви, Бумаль, Августиняк, Погребняк (Панюков, 46), Ильин (Юсупов, 88).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан (Мияилович, 44), Тимофеев, Кабутов (Зиньковский, 76), Гынсарь (Радонич, 69), Канунников, Соболев.

Предупреждения: Емельянов, 30; Кулаков, 88 – Гынсарь, 16; Комбаров, 45+2; Кабутов, 69.

Удаление: Емельянов, 67 – нет.

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