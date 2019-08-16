Болельщики ЦСКА – Круговому: «Не ведись на бабло «Зенита». Гончаренко сделает из тебя топчика»

Болельщики ЦСКА в соцсетях обратились к левому защитнику «Уфы» Данилу Круговому.

Вчера 21-летний игрок в инстаграме опубликовал пост со словами: «Чтобы мечта сбылась, надо уметь ждать, размышлять, быть терпеливым».

В комментариях поклонники москвичей попросили россиянина перейти в их клуб, а не в «Зенит». Ранее сообщалось, что футболист склоняется к тому, чтобы принять предложение петербуржцев.

«Переходи в ЦСКА. Виктор Михайлович сделает из тебя топчика. Не ведись на бабло «Зенита», там совсем не умеют работать с молодыми. А в ЦСКА вектор развития совсем другой.

Посмотри на Ваню Облякова и Игоря Дивеева – им доверяют, а самое главное, они прогрессируют. Надеюсь, сделаешь правильный выбор», – написал пользователь antonovamarina4127.

Также болельщики ЦСКА написали: «Ходят слухи, что ты согласился на переход в «Зенит». Надеюсь, что все-таки к нам в красно-синюю семью» и «Даня, только ЦСКА».

Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.

Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость Кругового в 400 тысяч евро.