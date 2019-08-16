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    Болельщики ЦСКА – Круговому: «Не ведись на бабло «Зенита». Гончаренко сделает из тебя топчика»

    Болельщики ЦСКА в соцсетях обратились к левому защитнику «Уфы» Данилу Круговому.

    Вчера 21-летний игрок в инстаграме опубликовал пост со словами: «Чтобы мечта сбылась, надо уметь ждать, размышлять, быть терпеливым».

    В комментариях поклонники москвичей попросили россиянина перейти в их клуб, а не в «Зенит». Ранее сообщалось, что футболист склоняется к тому, чтобы принять предложение петербуржцев.

    «Переходи в ЦСКА. Виктор Михайлович сделает из тебя топчика. Не ведись на бабло «Зенита», там совсем не умеют работать с молодыми. А в ЦСКА вектор развития совсем другой.

    Посмотри на Ваню Облякова и Игоря Дивеева – им доверяют, а самое главное, они прогрессируют. Надеюсь, сделаешь правильный выбор», – написал пользователь antonovamarina4127.

    Также болельщики ЦСКА написали: «Ходят слухи, что ты согласился на переход в «Зенит». Надеюсь, что все-таки к нам в красно-синюю семью» и «Даня, только ЦСКА».

    • Круговой – воспитанник «Зенита». За первую команду петербуржцев он не сыграл ни одной встречи.
    • Футболист перешел в «Уфу» в июле прошлого года из «Зенита-2» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне защитник провел девять матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Кругового в 400 тысяч евро.

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    Публикация от text (@denzellofficial)

    Источник: Инстаграм Данила Кругового

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии10
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      Рейтинг: -9039

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Не надо никого из Данилы делать ! Пусть нормальным мужиком растёт .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -503

      DonBaton 1 час назад

      Выбрать конюшню и сидеть на подсосе,или играть в ЛЧ и шансы на улучшение игры? Лошадиные недоболелы совсем уже чокнулись,их надо всех в кащенко

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3292

      порт 1 час назад

      Защитник «Уфы» Данил Круговой рассказал о своем будущем. Ранее игроком интересовались «Зенит» и ЦСКА.

      Ещё рано поздравлять, потому что ещё ничего не решено, бумаги никакие ещё не подписаны, пока ещё рано об этом говорить. Я не продался за деньги, потому что что это второстепенная часть при переходе в один из этих клубов. Самое важное то, что у отца, которого со мной сейчас нет, была мечта, чтобы я играл в «Зените». На протяжении всего времени он мне помогал, давал правильные советы свыше, надеюсь, сейчас поможет сделать правильный выбор.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31911

      portero 1 час назад

      Вроде же Зенит и ЦСКА имели какие-то договоренности, не переходить дорожек..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      BuenosArgentina 1 час назад

      Какая несусветная глупость...

      0
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      Рейтинг: +1074

      Фан666 1 час назад

      Вот вообще не понимаю. Почему столько шума из перехода какого-то Кругового? Кто это? Парень который даже в Уфе не играет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23

      grigory 1 час назад

      В зените будет скамейку полировать

      3
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      Рейтинг: -9039

      пьяныйхоровод > grigory 1 час назад

      В цска тоже , но за меньшие деньги .

      0
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      Рейтинг: +22

      стас 1980 1 час назад

      Даня красавец

      -1
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      Рейтинг: +134

      ADmira1 1 час назад

      Обалденные новости. Да, давайте теперь освещать все комментарии в социальных сетях. 10 из 10.

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