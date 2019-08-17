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    «Спартак» объявил о переходе Кутателадзе

    «Спартак» объявил о переходе нападающего Николоза Кутателадзе.

    Клуб заключил с 18-летним игроком контракт, о сроках которого не сообщается.

    Ранее грузин обучался в академиях пражской «Спарты», «Лилля» и «ПСЖ».

    В ноябре 2018 года форвард перешел из молодежной команды парижан в «Анжи», но спустя полтора месяца покинул махачкалинцев из-за того, что РФС запретил клубу регистрировать новичков.

    • Кутателадзе выступал за сборную Грузии U17.
    • Сегодня нападающий сыграет в матче молодежного первенства против ЦСКА.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 13:30
    Комментарии18
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      Рейтинг: +11374

      slavutiq70 20 минут назад

      Я лично не чего против не имею против парней с Кавказа,,,,но не в таком количестве же,,,,тем более столько молодых подающих надежды своих,,Игнатов,,,,Умяров,,,Гапонов,,,,и так далее,,,

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2675

      RotBerg 53 минуты назад

      Сборная команда кавказа

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -27

      Вальдемар IV > RotBerg 37 минут назад

      точно черчес придет туда скоро

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -503

      DonBaton 53 минуты назад

      Очередной чуркосборник в лиге будет что ли?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8159

      Диктор 1 час назад

      Будем поглядеть что за человек.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +261

      Dguffin 1 час назад

      Мелкадзе не с кем по вечерам шашлычки жарить?

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1074

      Фан666 1 час назад

      Последние годы грузины как то не блещут

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18975

      oyabun 1 час назад

      Наверное мы что то совсем не понимаем в работе Спартака - своего забивного молодого форварда Данилу Прошлякова продали, а этого ноунейма взяли. Который к тому же легионер. В чем глубокий смысл?

      10
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      ...
      Рейтинг: +955

      GermanVo > oyabun 1 час назад

      Ещё если Руденко всё-таки продадут, то это будет просто полнейший финиш.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18975

      oyabun > GermanVo 1 час назад

      Вполне может быть. Всё равно не дают молодым нашим Игнатову, Руденко возможности закрепиться в основе. Лучше бы в аренду на годик как Бакаева. Заматерели бы.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +252

      vsolon > oyabun 1 час назад

      бизнес

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10492

      sssrspartak > oyabun 1 час назад

      вот в аренду в арсенал бы на годик руденко!был бы толк как от бакаева!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1182

      МЯСО87 1 час назад

      Ананидзе замена уже выросла, а эта скотина все подает надежды и получает бабло за тренировки и больничные

      7
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      ...
      Рейтинг: +389

      Hoahin > МЯСО87 1 час назад

      Ананюга как и Дзагоев - бесконечные надежды, бесконечный вырост таланта и бесконечные травмы))

      6
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      Рейтинг: +10492

      sssrspartak > Hoahin 1 час назад

      ну дзагоев хоть поиграл за цска сколько то,а ананидзе начало какого то сезона и все!!или конец ?что то даже запаметовал!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3182

      Добрый Бобер 1 час назад

      Не повтори путь земляка.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2373

      АртурZaСМ 2 часа назад

      Зачем? На кой х.. ? кукурузу охранять?

      5
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