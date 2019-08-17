«Спартак» объявил о переходе Кутателадзе

«Спартак» объявил о переходе нападающего Николоза Кутателадзе.

Клуб заключил с 18-летним игроком контракт, о сроках которого не сообщается.

Ранее грузин обучался в академиях пражской «Спарты», «Лилля» и «ПСЖ».

В ноябре 2018 года форвард перешел из молодежной команды парижан в «Анжи», но спустя полтора месяца покинул махачкалинцев из-за того, что РФС запретил клубу регистрировать новичков.