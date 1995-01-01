«Ювентус» попытается продать Ругани «Барселоне»

Центральный защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани может покинуть клуб в это трансферное окно.

25-летний игрок не входит в планы туринцев после подписания Матейса де Лигта и Мериха Демирала.

Летом 2018 года итальянцем интересовалась «Барселона». «Ювентус» надеется, что испанский клуб все еще хочет подписать футболиста, поэтому спортивный директор туринцев Фабио Паратичи отправится в Каталонию, чтобы провести с «Барселоной» переговоры по трансферу Ругани.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» отказался отпускать защитника в «Арсенал».