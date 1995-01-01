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    «Ювентус» попытается продать Ругани «Барселоне»

    Центральный защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани может покинуть клуб в это трансферное окно.

    25-летний игрок не входит в планы туринцев после подписания Матейса де Лигта и Мериха Демирала.

    Летом 2018 года итальянцем интересовалась «Барселона». «Ювентус» надеется, что испанский клуб все еще хочет подписать футболиста, поэтому спортивный директор туринцев Фабио Паратичи отправится в Каталонию, чтобы провести с «Барселоной» переговоры по трансферу Ругани.

    Ранее сообщалось, что «Ювентус» отказался отпускать защитника в «Арсенал».

    • Ругани перешел в туринскую команду из «Эмполи» в начале 2015 года за 5 миллионов евро.
    • В его активе 87 матчей за «Ювентус», семь голов и две результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

    Источник: Football Italia

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