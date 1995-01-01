«Ювентус» попытается продать Ругани «Барселоне»

Центральный защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани может покинуть клуб в это трансферное окно.
25-летний игрок не входит в планы туринцев после подписания Матейса де Лигта и Мериха Демирала.
Летом 2018 года итальянцем интересовалась «Барселона». «Ювентус» надеется, что испанский клуб все еще хочет подписать футболиста, поэтому спортивный директор туринцев Фабио Паратичи отправится в Каталонию, чтобы провести с «Барселоной» переговоры по трансферу Ругани.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» отказался отпускать защитника в «Арсенал».
- Ругани перешел в туринскую команду из «Эмполи» в начале 2015 года за 5 миллионов евро.
- В его активе 87 матчей за «Ювентус», семь голов и две результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.