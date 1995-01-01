Goal: «Ювентус» не отпустил Ругани в «Арсенал»

«Арсенал» пытался подписать защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщает Goal.com.
По информации источника, лондонский клуб хотел арендовать футболиста на два сезона с правом последующего выкупа.
Однако туринцы ответили отказом, поскольку тренерский штаб команды рассчитывает на 25-летнего центрбека в новом сезоне.
- Ругани выступает за «Ювентус» с 2015 года.
- За четыре сезона игрок провел 87 матчей, забил семь голов и сделал две результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
- Рыночная стоимость итальянца – 22 миллиона евро.