Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Goal: «Ювентус» не отпустил Ругани в «Арсенал»

    «Арсенал» пытался подписать защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, сообщает Goal.com.

    По информации источника, лондонский клуб хотел арендовать футболиста на два сезона с правом последующего выкупа.

    Однако туринцы ответили отказом, поскольку тренерский штаб команды рассчитывает на 25-летнего центрбека в новом сезоне.

    • Ругани выступает за «Ювентус» с 2015 года.
    • За четыре сезона игрок провел 87 матчей, забил семь голов и сделал две результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость итальянца – 22 миллиона евро.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79137
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72916
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru